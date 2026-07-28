Aquí Jordi comparte las claves de su éxito entre fogones en el Canal Cocina de Milar

El Canal Cocina de Milar estrena un nuevo episodio con Jordi Sánchez-Tarazaga, conocido en redes sociales como Aquí Jordi, empresario valenciano del sector inmobiliario que ha convertido la autenticidad y la cercanía en las señas de identidad de su marca personal.

Durante la conversación, Jordi repasa sus inicios profesionales y explica cómo encontró inspiración en el modelo estadounidense de ventas para desarrollar una forma de comunicar diferente. A lo largo de la entrevista reivindica la importancia de diferenciarse siendo uno mismo y comparte las claves que, a su juicio, han marcado su trayectoria empresarial.

Más allá del ámbito profesional, el episodio ofrece una visión más personal del empresario, que reflexiona sobre el papel de la familia, la fe, la intuición y la buena fe como principios fundamentales tanto en su vida como en su manera de hacer negocios.

La conversación transcurre mientras prepara un solomillo de cerdo al horno con salsa de setas y patatas al romero, una receta elaborada con electrodomésticos Hisense, que aportan precisión y comodidad durante todo el proceso de cocinado.

Con este nuevo episodio, Milar continúa apostando por un formato que convierte la cocina en un espacio de encuentro donde compartir experiencias, valores e historias personales, reforzando su compromiso con la cercanía y el acompañamiento a las personas en su día a día.