Murviedro te sumerge en el origen del vino en su bodega histórica

El nombre de Murviedro está estrechamente ligado a la ciudad de Requena y su tradición vitivinícola. Filial española del prestigioso grupo Schenk Family Wine Estates, la firma ha consolidado un ambicioso proyecto que se basa en la recuperación de los viñedos más viejos de la zona (uno de los intangibles de más valor), la elaboración de vinos singulares con personalidad propia y el respeto por la tradición vitivinícola de este municipio, que este año luce el título de Ciudad Española del Vino.

La apuesta por el enoturismo se cristalizó hace una década con la apertura de su Bodega Histórica, un recinto en el centro del casco antiguo de La Villa que esconde en su subsuelo un laberinto de cuevas y pasadizos excavados a mano sobre toba caliza que en su día fueron almacén, refugio y bodega, con enormes tinajas de barro que desprenden historia y tradición. Se trata de una propuesta innovadora y singular que plantea una inmersión real en la historia del vino, repasando aquellos procesos y costumbres de nuestros antepasados. El recinto cuenta además con un espacio para microvinificaciones como la del emblemático tinto La Casa de la Seda y un espacio de interpretación para descubrir algunos detalles del proceso de elaboración.

La bodega histórica de Murviedro abre sus puertas de miércoles a domingo de 10 a 14 horas; y de miércoles a sábado también por las tardes de 16 a 20 horas. Proponen, bajo reserva previa, tres experiencias diferentes. La visita ‘Orígenes’, que incluye un recorrido guiado por todas las instalaciones del recinto y una cata de dos vinos; la visita ‘Raíces y Tinajas’; que propone una experiencia enológica para descubrir los orígenes del vino y las variedades de uva autóctonas de la zona que culmina con una cata de cinco vinos maridados con una selección de ibéricos; y la visita ‘Schenk’, diseñada para los verdaderos amantes del vino que finaliza con una degustación de algunos de los mejores vinos nacionales e internacionales elaborados por el grupo Schenk en aquellos países en los que está presente.

Desde que asentó sus raíces en Requena, Murviedro ha mantenido una estrecha relación con la Fiesta de la Vendimia, colaborando de manera activa en cuantos actos y eventos se le requiere en cada edición y poniendo a disposición de los organizadores sus mejores vinos para actos protocolarios y otras necesidades.