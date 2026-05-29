Bodegas Nodus: el plan perfecto para descansar entre viñas

Nodus es la bodega valenciana que mayor compromiso ha mostrado en torno al enoturismo sostenible. Esta compañía familiar, que cultiva doscientas hectáreas de viñedo en la Finca el Renegado, entre los términos de Caudete de las Fuentes y Venta del Moro, sin duda uno de los parajes más bellos del interior de la provincia de Valencia trabaja desde hace décadas con el objetivo de extraer toda la esencia de un terroir único y trasladarlo a unos vinos que se han posicionado entre los mejor valorados de toda España, todo sin incidir en el entorno, respetando el medio ambiente, complementando prácticas que protegen el medio ambiente y adecuando sus viñedos para certificarlos con el sello de viticultura ecológica.

Ese compromiso se traslada también a un modelo de enoturismo respetuoso e innovador, con catas estelares y vendimias tradicionales que nos conectan con la autenticidad de la viticultura sostenible en un entorno que celebra cada elemento de la naturaleza. Incluso cuentan con un huerto ecológico donde cultivan productos que no solo enriquecen sus experiencias de enoturismo, sino también los menús del Gastrovino Ocho Encinas, ofreciendo platos elaborados con los ingredientes más frescos y sostenibles de Km.0. Unas propuestas que han sido reconocidas por diversos organismos, el último de ellos la Generalitat Valenciana a través de los galardones CreaTurisme, que en su edición de 2025 le ha otorgado el premio ‘Compromiso’ por su innovadora experiencia enoturística ‘Descanso entre Viñas’.

La finca El renegado es una antigua colonia agrícola que ocupa una extensión aproximada de 450 hectáreas, de las que 200 corresponden a viñedos de hasta 10 variedades distintas con una edad media de entre 20 a 60 años. De la mano de Adolfo De las Heras Polo, la bodega ha completado una interesante colección de vinos comercializados con las marcas Nodus, Capellana, Chaval u Ocho Encinas, la mayoría avalados por el certificado de prácticas ecológicas y todos ellos reconocidos por su calidad y riqueza de matices en los principales concursos de todo el mundo.

Las experiencias de Bodegas Nodus son de las más buscadas a la hora de planificar una escapada. En sus instalaciones proponen visitas personalizadas que se centran particularmente en los distintos parajes que ofrece la finca (emplazada en el entorno del parque natural de Las Hoces del Cabriel), con ocho encinas centenarias (incluidas en el programa de protección de la Comunitat Valenciana) y múltiples rincones con pozos, áreas sombrías y bosque mediterráneo. Las experiencias permiten catar vinos a la sombra de las encinas, junto al viñedo, pero también conocer el patrimonio medioambiental de la zona, su flora autóctona e incluso participar de manera activa en las prácticas de laboreo que se realizan al viñedo en cada época del año. Además, cuentan con un amplio y acogedor mirador desde donde se contemplan algunos de los paisajes naturales de mas valor de esta zona de la provincia de Valencia.

En la actualidad Bodegas Nodus plantea cinco experiencias tematizadas. / B. N.

En la actualidad Bodegas Nodus plantea cinco experiencias tematizadas. La ‘Cata Dinámica’ es la visita más sencilla e incluye catas comentadas en diferentes puntos del recorrido (bajo las encinas, en la sala de barricas, etc.). ‘De la Viña a la Copa’ se plantea para aquellos que disfrutan con la cultura del almuerzo, y además de un recorrido por la finca y las instalaciones se ofrece un almuerzo con productos típicos de la gastronomía local acompañado por algunos de los vinos icónicos de la bodega. La tercera experiencia, ‘Barricas y Platos’, está pensada para los visitantes que prefieran quedarse a comer en la bodega con un menú maridado con sus vinos y permite catar algunas de las etiquetas emblemáticas de la compañía valenciana. ‘Viñedos y Sabores’ permite disfrutar de una experiencia enoturística entre semana con una visita por los viñedos, la ruta de las encinas y la bodega (con paradas en cada punto para catar algunos de sus vinos) y culmina con una comida con un menú enfocado en el puchero valenciano.

El catálogo de experiencias se completa con ‘Descanso Entre Viñas’, una actividad para dos días que incluye servicio de comida o cena para dos personas, habitación doble en el hotel rural EntreViñas (ubicado en el mismo edificio donde se encuentra la bodega), un paseo entre las viñas y encinas monumentales que rodean la bodega y un desayuno.

Las experiencias enoturísticas de Bodegas Nodus están disponibles desde veinte euros por persona y se pueden reservar en su web, donde además ofrecen detallada información de todas las actividades puntuales que se organizan a lo largo del año.