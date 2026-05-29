Finca Calderón: el enoresort de las grandes experiencias

Con el enoresort Finca Calderón, Bodegas Raíces Ibéricas culminó hace unos años un proyecto de enoturismo innovador basado en experiencias únicas en la Comunitat Valenciana. La instalaciones se alzan sobre una vieja bodega de 1900 en la pedanía requenense de Calderón, al lado de la bodega de elaboración de esta compañía vitivinícola, responsable de sellos como Pasíón, Fuenteseca, Mariluna o Bercial, marca bajo la que elaboran dos referencias de altas prestaciones que son, en la actualidad, sus buque insignia.

Finca Calderón es un complejo de enoturismo que alberga una edificio donde se ubican ocho habitaciones dobles, dos de ellas tipo suite equipadas con todo lujo de detalles y decoradas con motivos que hacen referencia a cada uno de los vinos que actualmente elabora Raíces Ibéricas. El complejo también incluye zonas comunes con todos los servicios necesarios para completar una experiencia inolvidable y amplios salones y espacios diáfanos para la realización de eventos corporativos, reuniones profesionales y celebraciones familiares. La elegante cafetería, donde poder disfrutar de una copa de vino contemplando los bellos paisajes de viñedos que rodean el complejo es la antesala del restaurante gastronómico, un espacio en el que se ofrece una carta que armoniza la tradición y riqueza culinaria de la comarca con un toque de autor junto a los vinos de una bodega modélica convertida en referente de la Comunitat Valenciana.

El enoresort Finca Calderón ofrece sus servicios de alojamiento durante todos los días del año, mientras que el restaurante gastronómico abre sus puertas para el servicio de comidas y cenas durante toda la semana. Además de una interesante carta de especialidades, ofrece varias opciones de menús cerrados para descubrir las tradiciones gastronómicas de la zona adaptadas a la cocina de autor.

La nueva propuesta enoturística de Raíces Ibéricas en la aldea de Calderón en Requena ofrece visitas guiadas con catas maridaje, y también disponen de una vinoteca con terraza donde poder comprar y probar sus vinos, entre viñedos, en un entorno realmente especial. El complejo se encuentra en la carretera V-810, en el tramo entre las aldeas de San Juan y Calderón, a 10 kilómetros de Requena, con un sencillo y rápido acceso desde la autovía A-3. Visitar Finca Calderón es adentrarse en un mundo de sensaciones que arranca en la zona de elaboración, donde se puede contemplar la eficacia de unas instalaciones que se han creado para minimizar el impacto del ser humano en todo el proceso de vinificación, diseñando soluciones que apuestan por la eficiencia energética. A continuación, la sala de crianza, ubicada en una zona semisubterránea y con cubierta vegetal, que reúne las condiciones óptimas de luz y temperatura para que los mejores vinos que se producen en la propiedad descansen en barricas de roble hasta redondearse y adquirir la estructura y complejidad necesarias. El punto final de la visita tiene lugar en la tienda degustación, donde los visitantes tienen la oportunidad de realizar una cata de varios de los vinos maridados con embutidos de Requena, queso artesano, pan de horno, aceite ecológico de una almazara local y chocolate negro.

El punto final de la visita tiene lugar en la tienda degustación, donde los visitantes tienen la oportunidad de realizar una cata de varios de los vinos maridados. / B. M.

En la actualidad ofrecen tres tipos de visita diferentes. La ‘Experiencia Calderón’ incluye un recorrido por la bodega bioclimática, zona de elaboración y sala de crianza semisubterránea y culmina con una cata de tres vinos maridados con productos de la gastronomía local. Por su parte, ‘Catadores de Aventuras’ es una experiencia que añade una actividad de rafting en el río Cabriel. Por último, ‘Catadores de patrimonio’ añade a la ‘Experiencia Calderón’ una experiencia cultural en algunos de los enclaves patrimoniales de la zona. Además de estas propuestas, que se ofrecen durante todo el año, la compañía plantea experiencias puntuales como las cenas con maridaje y música en vivo, la próxima con una actuación en acústico prevista para el próximo 18 de junio.

Para descubrir todas las propuestas que ofrece durante el año Finca Calderón y comenzar a disfrutar una experiencia inmersiva en el mundo del vino, con un precio por persona desde veinte euros, el complejo ofrece información detallada en www.fincacalderon.com , donde además se pueden formalizar reservas tanto en el hotel como en el restaurante.