Pago de Tharsys: un destino de enoturismo sostenible y experiencial

Alzada sobre una antigua bodega del siglo XIX, Pago de Tharsys se ubica en el centro de una finca de viñedos ecológicos en el término municipal de Requena. Todas sus dependencias son visitables durante 360 días al año, con propuestas ancladas en el calendario todas las semanas y actividades especiales que buscan acercar la cultura del vino de una manera diferente e innovadora. Desde la ‘Cata a tu Aire’ hasta la ‘Visita premium’, pasando por las visitas personalizadas o experiencia ‘Maestros del Cava’, Pago de Tharsys propone planes para todo tipo de público, incluso para aquellos que quieren alargar su estancia, como la ‘Noche entre viñedos’, opción que incluye el alojamiento en el pequeño hotel rural habilitado sobre un antiguo molino harinero anexo a la bodega. El hotel cuenta con cinco habitaciones independientes con vistas a un pequeño lago rodeado de viñedos y todas las comodidades para disfrutar de una estancia inolvidable.

Fiel a su filosofía de enoturismo sostenible y experiencial, Pago de Tharsys ha diseñado actividades que se centran en la armonía de sus vinos y cavas con productos gourmet. Este mismo fin de semana se ha celebrado el evento ‘Pura Fusión’, una experiencia exclusiva de la bodega en colaboración con Jamones La Joya, uno de los referentes del jamón ibérico de bellota de Jabugo. Se trata de una innovadora experiencia que entremezcla la esencia de los vinos y cavas de Pago de Tharsys, los sorprendentes matices del jamón ibérico de bellota y la música flamenca en directo.

Otro de los grandes reclamos para organizar un plan diferente es ‘Laterío Power’, una singular experiencia disponible de lunes a viernes para grupos de un mínimo de cuatro personas. Se trata de un plan perfecto para descubrir la bodega, la sala de barricas, la cueva del siglo XIX y el viñedo histórico acompañado por uno de los expertos de Pago de Tharsys, que nos explicará por qué este terroir es único y cómo elaboran sus vinos y cavas ecológicos, siempre fieles a una filosofía de respeto por la tierra y el placer de compartir. Tras la visita, podremos disfrutar de una cata muy especial con cinco vinos diferentes maridados con cinco tapas elaboradas con conservas gourmet del mar de La Real Conservera Española. Un viaje sensorial de cinco armonías deliciosas con una duración de algo más de hora y media donde el vino y el mar se encuentran en perfecta sintonía.

Otra de las propuestas que diferencian a la bodega de Requena del resto es un formato de visita que está disponible durante todo el año, la ‘Ruta de Medusa’, una visita a la finca guiada por una APP para móvil mediante la que el visitante puede explorar por los viñedos de la finca de manera independiente a través de una ruta de dos kilómetros guiada por GPS que se detiene en varios puntos claves del viñedo, en cada uno de los cuales se puede acceder a contenidos audiovisuales que ofrecen detalles sobre las particularidades del terruño, el tipo de viticultura aplicada, las características de cada variedad de uva y los vinos que Pago de Tharsys elabora con ellas. La Ruta de Medusa está adaptada a todas las edades y condiciones físicas y permite una absoluta autonomía al visitante para descubrir a su ritmo en entorno natural y vitivinícola de la bodega.

Vive experiencias únicas en Pago de Tharsys. / P. T.

Para visitar las instalaciones de Pago de Tharsys y disfrutar de alguna de las experiencias que proponen durante todo el año (con precios a partir de 15 euros por persona) es necesario formalizar previamente la reserva a través de la página web.