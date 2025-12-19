Así empieza un buen final: Atenea Sky se viste de gala para despedir el año por todo lo alto

Valencia se prepara para una de las noches más especiales del año y Atenea Sky vuelve a convertirse en uno de los grandes escenarios para despedir el año desde lo más alto de la ciudad. Bajo el concepto ALTA SOCIEDAD, el emblemático edificio Ateneo Mercantil propone una Nochevieja que combina alta gastronomía, vistas privilegiadas, campanadas y fiesta en varias alturas, en pleno corazón de la Plaza del Ayuntamiento.

Así empieza un buen final: sentándose a la mesa, brindando y viviendo las campanadas desde un lugar único.

La propuesta de Atenea comienza con una cena de gala en La Pérgola acristalada de Atenea Sky, el único restaurante en las alturas desde donde es posible cenar y brindar las campanadas con vistas directas al Ayuntamiento.

Una cena a la que no le faltará detalle

La experiencia gastronómica incluye un welcome cocktail exclusivo y un menú especial de Nochevieja, diseñado para la ocasión, que se acompaña de una cuidada selección de bebidas durante toda la cena: Tarsus Blanco 2023 (D.O. Rueda) y Termes 2021 de Numanthia (D.O. Toro), además de una botella de Moët & Chandon Impérial Brut incluida por mesa.

A medianoche, el ritual se vive desde las alturas: uvas, champán, cotillón y fuegos artificiales, con la Plaza del Ayuntamiento iluminando el inicio del nuevo año.

La noche continúa con fiesta en varios niveles

Tras las campanadas, la celebración se extiende por el edificio con una fiesta distribuida entre la sexta planta y el rooftop, distintos ambientes musicales y una atmósfera elegante que define el carácter de Atenea. Una Nochevieja completa, pensada para disfrutarse sin desplazamientos, en un mismo lugar y con la ciudad como telón de fondo.

Una experiencia exclusiva en el centro de Valencia

La propuesta de Atenea para despedir el año se ha consolidado como una de las más singulares de la ciudad por su combinación de ubicación, experiencia gastronómica y celebración en altura, convirtiéndose en un punto de encuentro para quienes buscan una Nochevieja especial, cuidada y con identidad propia.

Información y reservas: Para quienes deseen vivir la experiencia completa, todavía quedan algunas mesas privadas disponibles para la cena de Nochevieja en La Pérgola de Atenea Sky. Información y reservas: +34 687 60 17 92. Últimas entradas y reservas online: a través de la web de Atenea