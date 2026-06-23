Cavas premium de Art Laietà: 25 vendimias de excelencia

Art Laietà es Elaborador Integral de la DO Cava, lo que implica el control de todo el proceso, desde el viñedo hasta la botella. La bodega elabora cavas ecológicos de larga crianza que expresan con autenticidad el paisaje único de la Serra de Mar, en Alella, y forma parte de Grandes Pagos de España desde 2024, consolidando su posición entre los proyectos vitivinícolas más singulares del litoral mediterráneo.

La selección permite acercarse a distintas lecturas del estilo de Art Laietà a través de la pansa blanca, la variedad blanca histórica de Alella, también conocida como xarel·lo, las largas crianzas y la influencia directa del Mediterráneo. El resultado es una mirada completa a una bodega que ha construido su identidad alrededor del origen, la trazabilidad, el respeto por el territorio y la expresión del paisaje de Alella.

Tres cavas para leer Alella

Bruant 2023 es un Brut Nature elaborado con pansa blanca. Con 32 meses de crianza, representa una de las apuestas más singulares de la bodega: fue el primer cava sin sulfitos añadidos de la DO Cava, un camino iniciado en 2006 que se ha convertido en una de las señas de identidad de Art Laietà.

Laietà Gran Reserva 2021 ocupa un lugar central en esta etapa de la bodega. Elaborado con pansa blanca, chardonnay y pinot noir, este Brut Nature Gran Reserva cuenta con 49 meses de crianza y da nombre a la nueva identidad de la casa. Su vínculo con la antigua Laietania conecta el proyecto con la historia vitivinícola del litoral barcelonés y con un territorio donde la viña convive con el mar y la montaña.

Mirgin Reserva 2022 completa la propuesta con una expresión fresca, salina y mediterránea. Elaborado con pansa blanca, macabeo y parellada, este Brut Nature Reserva tiene 37 meses de crianza. En copa muestra burbuja fina, fruta blanca, notas cítricas, almendra verde y un delicado fondo de crianza sobre lías.

Oferta selección de cavas premium. / C. G.

Una bodega familiar con 25 vendimias de trayectoria

Art Laietà es el proyecto familiar iniciado por Josep Maria Pujol-Busquets y Cristina Guillén, y continuado hoy por Mireia Pujol-Busquets, segunda generación y directora adjunta de la bodega. Su papel ha sido clave en la consolidación de una nueva etapa marcada por la sostenibilidad, la mínima intervención y la búsqueda de una expresión honesta del territorio.

Situada junto al Mediterráneo, a 12 kilómetros de Barcelona y resguardada por la Serralada de Marina, la bodega trabaja viñedos propios en Alella, Teià y Tiana. Sus cavas nacen sobre suelos de sauló granítico, característicos de la zona, que aportan frescura, tensión y una identidad salina reconocible.

El cava como vino mediterráneo

El cambio de nombre de Alta Alella a Art Laietà marca una nueva etapa para la bodega, pero mantiene intacto el eje que ha definido su trayectoria durante 25 vendimias: elaborar vinos y cavas de origen propio, con una lectura contemporánea del paisaje mediterráneo y una relación directa entre viñedo, tiempo y botella.

La propuesta de Art Laietà se aleja de una lectura puramente festiva del cava para situarlo en el terreno del vino gastronómico. Las largas crianzas, el trabajo con variedades históricas y la influencia del paisaje de Alella permiten entender estas tres botellas como expresiones complementarias de un mismo origen.

En Bruant aparece la precisión de la pansa blanca y la búsqueda de pureza; en Laietà Gran Reserva, la profundidad de una larga crianza vinculada a la nueva identidad de la casa; y en Mirgin Reserva, la frescura salina de un cava mediterráneo de perfil directo y elegante.

La selección de cavas premium Art Laietà ya está disponible por tiempo limitado en Casa Gourmet. Incluye seis botellas de 75 cl, dos de cada cava: Bruant 2023, Laietà Gran Reserva 2021 y Mirgin Reserva 2022.