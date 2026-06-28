Peñíscola, un litoral de contrastes
El municipio del Baix Maestrat ofrece amplias playas urbanas de arena fina y múltiples servicios turísticos, junto a un entorno natural protegido en el Parque Natural de la Serra d’Irta
Peñíscola se consolida como uno de los grandes destinos del litoral mediterráneo gracias a un modelo que combina extensas playas urbanas plenamente equipadas con un entorno natural protegido de alto valor ecológico. Su costa ofrece más de 5 kilómetros de arena fina y dorada, junto a un tramo de calas prácticamente vírgenes integrado en el Parque Natural de la Serra d’Irta.
El frente litoral urbano de Peñíscola se articula en torno a dos playas principales que suman más de medio millón de metros cuadrados de arenal. La más extensa es la Playa Norte, una amplia franja de arena fina y dorada que se extiende a lo largo de aproximadamente 5,5 kilómetros, desde el entorno del casco histórico hasta el límite municipal. Su paseo marítimo, su accesibilidad y su integración con la trama urbana la convierten en el principal eje turístico del municipio.
Junto al puerto se encuentra la Playa Sur, de menor extensión pero muy valorada por su ambiente tranquilo y familiar, así como por la protección natural de sus aguas. Ambas zonas cuentan con una amplia dotación de servicios: vigilancia, limpieza, accesibilidad, alquiler de hamacas y sombrillas, zonas infantiles y equipamientos deportivos.
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