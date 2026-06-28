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Peñíscola, un litoral de contrastes

El municipio del Baix Maestrat ofrece amplias playas urbanas de arena fina y múltiples servicios turísticos, junto a un entorno natural protegido en el Parque Natural de la Serra d’Irta

Peñíscola ofrece más de 5 kilómetros de arena fina y dorada.

Peñíscola ofrece más de 5 kilómetros de arena fina y dorada. / ED

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Yolanda Peris

València

Peñíscola se consolida como uno de los grandes destinos del litoral mediterráneo gracias a un modelo que combina extensas playas urbanas plenamente equipadas con un entorno natural protegido de alto valor ecológico. Su costa ofrece más de 5 kilómetros de arena fina y dorada, junto a un tramo de calas prácticamente vírgenes integrado en el Parque Natural de la Serra d’Irta.

El frente litoral urbano de Peñíscola se articula en torno a dos playas principales que suman más de medio millón de metros cuadrados de arenal. La más extensa es la Playa Norte, una amplia franja de arena fina y dorada que se extiende a lo largo de aproximadamente 5,5 kilómetros, desde el entorno del casco histórico hasta el límite municipal. Su paseo marítimo, su accesibilidad y su integración con la trama urbana la convierten en el principal eje turístico del municipio.

Junto al puerto se encuentra la Playa Sur, de menor extensión pero muy valorada por su ambiente tranquilo y familiar, así como por la protección natural de sus aguas. Ambas zonas cuentan con una amplia dotación de servicios: vigilancia, limpieza, accesibilidad, alquiler de hamacas y sombrillas, zonas infantiles y equipamientos deportivos.

Durante la temporada alta, el arenal se transforma en un espacio activo donde se programan actividades deportivas y recreativas abiertas al público, como sesiones de aeróbic, zumba, vóley playa o actividades náuticas. Estas propuestas refuerzan el carácter dinámico del litoral urbano y consolidan su uso como espacio de ocio más allá del baño.

Más allá del núcleo urbano, el paisaje cambia por completo. El litoral se adentra en un entorno rocoso y poco intervenido que forma parte del Parque Natural de la Serra d’Irta, uno de los últimos tramos costeros sin urbanizar del Mediterráneo.

En esta franja aparecen playas como el Pebret y el Russo, junto a una serie de calas de difícil acceso que mantienen un alto grado de conservación ambiental. Este espacio se caracteriza por la ausencia de edificaciones, la presencia de vegetación mediterránea y la continuidad de un paisaje litoral prácticamente intacto, donde predominan la tranquilidad y el contacto directo con la naturaleza. El conjunto configura un litoral de gran valor paisajístico que contrasta con la actividad de las playas urbanas y refuerza la identidad de Peñíscola como destino dual entre turismo y naturaleza.

La combinación de playas urbanas plenamente equipadas y calas naturales en un entorno protegido sitúa al municipio del Baix Maestrat como un destino singular en la costa mediterránea. Su oferta permite alternar la actividad turística y deportiva con espacios de calma y observación del entorno natural, en un equilibrio que define su carácter de paraíso litoral.

Tradición pesquera

La identidad de Peñíscola no se entiende sin su tradición culinaria ligada al mar. Su gastronomía se basa en el recetario pesquero tradicional, estrechamente vinculado a la actividad de la lonja y a la cultura marinera del municipio. Los platos elaborados con pescado fresco, los arroces marineros y los guisos de inspiración tradicional reflejan una cocina sencilla, basada en el producto local y en la transmisión de saberes culinarios a lo largo del tiempo. Esta dimensión gastronómica completa la experiencia del visitante en Peñíscola y refuerza el vínculo entre el territorio, el mar y su historia.

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