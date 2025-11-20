Cavas Marevia presenta su nueva colección de espumosos Gran Cuvée

Cavas Marevia, la bodega dirigida por la familia Hevia que apuesta por la frescura y la autenticidad en todas sus elaboraciones da un paso más con el lanzamiento de Gran Cuvée, su nueva marca de cavas premium. Una propuesta que une la tradición del cava con el arte contemporáneo, y que nace con dos versiones: Brut y Brut Rosé.

Lo que hace único a Gran Cuvée no es solo lo que contiene la botella, sino también lo que la envuelve: su etiqueta es una reinterpretación del mural que la artista gallega Lula Goce pintó para Marevia en sus instalaciones de Requena. Una obra que traslada al vidrio toda la fuerza de la naturaleza, la feminidad y la vida en movimiento. Así, cada botella se convierte en una pequeña pieza de arte, pensada para ser descorchada en celebraciones memorables.

El Marevia Gran Cuvée Brut blanco se elabora con uvas de Macabeo y Chardonnay y destaca por su perfil fresco y versátil. Una invitación a brindar tanto en un aperitivo improvisado como en una gran ocasión. Por su parte, el Brut Rosé se hace exclusivamente con uvas de la variedad Garnacha y se muestra vibrante, frutal y con un punto de osadía. El lado más seductor de la nueva gama. En ambos casos se elaboran con uvas seleccionadas de las mejores parcelas de Requena cultivadas bajo pautas ecológicas.

Una mirada artística y actual

Desde la bodega requenense se destaca que "con Gran Cuvée queríamos ir más allá de un cava premium. Queríamos crear una experiencia que uniera nuestras raíces con una mirada artística y actual. Por eso, contar con Lula Goce para crear el mural, es algo que nos emociona: ahora forma parte de nuestra historia y de cada brindis que se haga con Gran Cuvée". Estas dos nuevas referencias ya están disponibles en la tienda on-line de la bodega, restaurantes y tiendas especializadas.

Con raíces en Requena y vocación internacional, Cavas Marevia se ha consolidado como una marca que defiende la tradición, la sostenibilidad y un estilo propio, siempre fiel a la esencia del cava valenciano. Durante este fin de semana la bodega ofrecerá a los visitantes de la Feria del Cava Valenciano una selección de sus elaboraciones más destacadas. Además de los nuevos cavas de la gama Gran Cuvée, en el Mercado de Colón se podrá degustar otra de sus colecciones más reconocidas, la de Vega Medién, una línea que incluye cuatro referencias diferentes (Semi-Seco, Brut, Brut Nature y Brut Rosé); y su gama de cavas Reserva, etiquetados con el nombre de la propia bodega y compuestos por un 100% Chardonnay y un Blanc de Noir de Pinot Noir y Chardonnay.