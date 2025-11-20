Dominio de la Vega acerca a Colón sus cavas más sostenibles

Entre sus hitos más destacados, Dominio de la Vega ha sido la primera firma valenciana en elaborar únicamente cavas de larga crianza (aquellos que requieren un mayor tiempo de crianza en rima). De entre su amplia gama destacan el DV Brut Reserva Especial (considerado como el mejor cava de España en dos ocasiones), el DV Brut Reserva Rosé, el Cuvée Prestige (un brut nature reserva 100% Chardonnay) o el Cerro Tocón, este último un cava blanco hecho con la técnica de los blanc de noirs y elaborado con uvas de la variedad Pinot Noir. Por debajo de estas referencias se situarían los Esencia, Expression y Authentique, todos ellos elaborados en la propiedad y etiquetados con el sello de cava Reserva. Para la elaboración de todos estos espumosos de segunda fermentación en botella, el enólogo Daniel Expósito cuenta con alguna de las mejores partidas de uva de las variedades Macabeo, Chardonnay, Xarel·lo y Pinot Noir, a las que el técnico extrae todas sus cualidades para plasmarlas en cada botella.

Desde hace cuatro campañas la bodega ha implementado un ambicioso proyecto basado en la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente que se ha traducido en una nueva colección de vinos y cavas certificados con el sello de producción ecológica que además cumplen estrictos estándares para minimizar su impacto, como el empleo de botellas de menor gramaje o la reducción de detalles innecesarios en su etiquetado y presentación final. Los primeros cavas elaborados bajo este proyecto son el blanco Nº 1, elaborado con uvas de la variedad Macabeo, y el Nº 11, un cava brut rosé que nace a partir de un coupage de dos variedades: Garnacha y Pinot Noir. Este año, la bodega añade una nueva referencia a esta colección, el Nº 23, un cava de larga crianza elaborado con uvas de Macabeo y Xarel·lo, las dos variedades más típicas dentro del mundo del cava.