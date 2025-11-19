Los momentos clave de Vanessa Amat en Inspiradones para entender las altas capacidades

El último episodio de Inspiradones puso el foco en un tema tan necesario como poco comprendido: las altas capacidades. La experta Vanessa Amat, fundadora del centro Hirameki AACC, compartió una conversación reveladora en la que abordó la importancia de comprender, acompañar y hablar con naturalidad sobre esta realidad. Estos fueron los momentos más destacados del encuentro.

La charla dejó un mensaje contundente: evaluar no es etiquetar, es entender. Ante cualquier sospecha —por pequeña que parezca— Amat insistió en la importancia de dar el paso y buscar una evaluación profesional.

“Evaluar solo va a traer cosas buenas”, explicaba, recordando que el informe no debe guardarse en un cajón, sino servir para adaptar, acompañar y mejorar el bienestar del menor. Muchas familias, decía, experimentan un antes y un después al poner nombre a aquello que intuían.

Otro de los momentos clave se produjo cuando Amat desmontó algunos de los mitos más dañinos sobre las altas capacidades: desde pensar que “les irá bien siempre” hasta la falsa idea de que “no necesitan ayuda”.

Recordó que muchos niños se desconectan si no tienen retos y que no siempre es fácil identificarles: “¿Qué esperamos ver, que brillen en la oscuridad?”, decía entre risas, subrayando que muchos aprenden a camuflarse para encajar, especialmente las niñas.

También insistió en que no se trata de una moda: hoy se identifica más porque hay mejores herramientas y mayor información.

La conversación dejó un mensaje potente dirigido a las familias: hay que hablar de las altas capacidades en casa, con naturalidad y sin miedo.

Amat explicó que muchos niños perciben que son diferentes y, al no entender por qué, pueden llegar a pensar que “tienen algo malo”.

Por eso es esencial explicarles qué les ocurre, cómo funciona su mente y qué necesitan para estar bien. “Cuando lo entienden, se alivian. Es como: ‘ah, por esto me pasa esto’”, contaba. Ese reconocimiento fortalece su autoestima y les permite brillar sin esconderse.

Una cita especial para cerrar el año: Inspiradones, en directo

El último capítulo del año será muy especial. Inspiradones se grabará en directo el próximo 11 de diciembre a las 18.30 h, en la plaza central de Nuevo Centro, y puedes venir a presenciarlo. Las invitadas serán: Laura Flores, divulgadora científica; Iris Lezcano, actriz; y una tercera invitada por confirmar.

El aforo es limitado, así que te invitamos a reservar tu plaza y vivir el evento en primera persona.