Los momentos clave de Vanessa Amat en Inspiradones para entender las altas capacidades
Silvia Tomás
El último episodio de Inspiradones puso el foco en un tema tan necesario como poco comprendido: las altas capacidades. La experta Vanessa Amat, fundadora del centro Hirameki AACC, compartió una conversación reveladora en la que abordó la importancia de comprender, acompañar y hablar con naturalidad sobre esta realidad. Estos fueron los momentos más destacados del encuentro.
La charla dejó un mensaje contundente: evaluar no es etiquetar, es entender. Ante cualquier sospecha —por pequeña que parezca— Amat insistió en la importancia de dar el paso y buscar una evaluación profesional.
“Evaluar solo va a traer cosas buenas”, explicaba, recordando que el informe no debe guardarse en un cajón, sino servir para adaptar, acompañar y mejorar el bienestar del menor. Muchas familias, decía, experimentan un antes y un después al poner nombre a aquello que intuían.
Otro de los momentos clave se produjo cuando Amat desmontó algunos de los mitos más dañinos sobre las altas capacidades: desde pensar que “les irá bien siempre” hasta la falsa idea de que “no necesitan ayuda”.
Recordó que muchos niños se desconectan si no tienen retos y que no siempre es fácil identificarles: “¿Qué esperamos ver, que brillen en la oscuridad?”, decía entre risas, subrayando que muchos aprenden a camuflarse para encajar, especialmente las niñas.
También insistió en que no se trata de una moda: hoy se identifica más porque hay mejores herramientas y mayor información.
La conversación dejó un mensaje potente dirigido a las familias: hay que hablar de las altas capacidades en casa, con naturalidad y sin miedo.
Amat explicó que muchos niños perciben que son diferentes y, al no entender por qué, pueden llegar a pensar que “tienen algo malo”.
Por eso es esencial explicarles qué les ocurre, cómo funciona su mente y qué necesitan para estar bien. “Cuando lo entienden, se alivian. Es como: ‘ah, por esto me pasa esto’”, contaba. Ese reconocimiento fortalece su autoestima y les permite brillar sin esconderse.
Una cita especial para cerrar el año: Inspiradones, en directo
El último capítulo del año será muy especial. Inspiradones se grabará en directo el próximo 11 de diciembre a las 18.30 h, en la plaza central de Nuevo Centro, y puedes venir a presenciarlo. Las invitadas serán: Laura Flores, divulgadora científica; Iris Lezcano, actriz; y una tercera invitada por confirmar.
El aforo es limitado, así que te invitamos a reservar tu plaza y vivir el evento en primera persona.
- La jueza de la dana afea al exnúmero dos de Emergencias que derive responsabilidades a otros
- Moción de censura contra la alcaldesa en Torrent (PP)
- Las presidentas de dos asociaciones de víctimas y más de 30 intelectuales piden elecciones anticipadas
- Kiat Lim declara un conflicto de intereses con su padre Peter Lim en el Valencia CF
- Decenas de desalojados tras un incendio en un séptimo piso en Blasco Ibáñez
- Dimite la 'mediadora' del Consell con las víctimas de la dana
- Las temperaturas se desploman en València para una semana de frío histórica
- Carbonell lanza su última propuesta para la Zona de Bajas Emisiones: estas son las medidas