Hospitales líquidos, textiles inteligentes y nuevas terapias: la salud que ya se investiga en la Comunitat Valenciana

Los institutos tecnológicos de la Comunitat Valenciana están llevando la innovación sanitaria mucho más allá del quirófano y de la consulta. Bajo el paraguas de REDIT Innovation Network y con el apoyo de los programas IVACE+I 2024-2025 cofinanciados por fondos FEDER, trabajan en proyectos que combinan inteligencia artificial, biotecnología y soluciones digitales para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas.

En el ámbito de la salud, tres iniciativas ilustran bien este nuevo modelo: un “hospital líquido” que acompaña a los pacientes en casa, prendas textiles capaces de monitorizar señales biomédicas de forma no invasiva y nuevas terapias para tratar enfermedades inflamatorias de colon a partir de moléculas de origen natural.

Un “hospital líquido” que viaja con el paciente

El envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas y la dependencia obligan a replantear el modelo asistencial tradicional, basado en la atención presencial en centros sanitarios. El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) propone, con el proyecto HLIQUIDO, avanzar hacia un auténtico “hospital líquido”, capaz de extender el seguimiento clínico más allá de las paredes del hospital.

La iniciativa desarrolla soluciones tecnológicas y nuevos indicadores de salud para monitorizar a pacientes en entornos extrahospitalarios, especialmente personas mayores que quieren seguir viviendo en su domicilio con seguridad. Para ello, IBV está creando una plataforma de registro, almacenamiento, explotación y visualización de datos que permite hacer un seguimiento clínico remoto apoyado en cámaras de smartphone y tablet, de uso sencillo tanto para el paciente como para sus cuidadores.

Mediante técnicas de inteligencia artificial, la plataforma trabaja en modelos que estiman, a partir de la imagen, niveles de estrés y fragilidad física, generando indicadores clínicos y alarmas que facilitan la intervención temprana del personal sanitario. Además, incorpora distintas capas de visualización adaptadas a pacientes, profesionales y cuidadores, de forma que cada perfil recibe la información en el formato que realmente necesita para tomar decisiones.

Gracias al impulso de IVACE+I y a la colaboración estrecha con empresas y entidades sanitarias, la Comunitat Valenciana se consolida como un entorno donde la investigación aplicada no se queda en los laboratorios, sino que aspira a convertirse en soluciones reales para pacientes, profesionales y ciudadanía.

El resultado es un modelo asistencial más flexible, que mejora la continuidad de los cuidados, reduce visitas innecesarias al hospital y contribuye a un envejecimiento activo y seguro en el hogar.

Textiles inteligentes para monitorizar la salud sin cables ni parches

La monitorización continua de parámetros fisiológicos se ha vuelto clave tanto en medicina como en deporte de alto rendimiento. Sin embargo, muchos sistemas actuales siguen basados en cables, electrodos adhesivos o dispositivos poco cómodos para el uso prolongado. El instituto tecnológico AITEX trabaja precisamente en romper esa barrera con el proyecto BIOFLEX.

La iniciativa investiga diferentes tecnologías de fabricación de electrodos y su integración en prendas textiles, con el objetivo de identificar cuáles ofrecen mejores resultados para cada tipo de señal biomédica (actividad cardíaca, respiratoria, etc.) y, posteriormente, incorporarlos en ropa de uso cotidiano.

El proyecto contempla el desarrollo de prendas de punto en las que se integran sensores y wearables capaces de registrar de forma precisa las señales del cuerpo, al tiempo que mantienen la comodidad y movilidad del usuario. Estas soluciones se orientan tanto al ámbito deportivo —por ejemplo, para mejorar el rendimiento y la rehabilitación de deportistas mediante dinámicas de gamificación— como a aplicaciones más clínicas, como la monitorización del sueño, de estímulos externos (color, luz o audio) o del ritmo respiratorio.

Con estos textiles inteligentes, la recopilación de datos deja de ser una experiencia intrusiva para convertirse en algo tan sencillo como ponerse una camiseta, abriendo la puerta a diagnósticos más precoces y a un seguimiento más preciso y cómodo de multitud de patologías.

Nuevas terapias para enfermedades inflamatorias de colon

La tercera pieza de este triángulo innovador llega desde AINIA, que desarrolla el proyecto PHARMANOVA, centrado en mejorar la calidad de vida de las personas que padecen enfermedades inflamatorias de colon y cáncer colorrectal. El objetivo es investigar nuevas terapias biomédicas basadas en moléculas de origen natural para prevenir y tratar estas patologías.

El enfoque de PHARMANOVA es integral. Por un lado, el equipo trabaja en identificar moléculas con potencial terapéutico y optimizar tanto su extracción como su sistema de administración y la comprensión de su mecanismo de acción. Entre los logros ya alcanzados figura el diseño de una línea celular intestinal “a medida”, que permite estudiar cómo responden las células del intestino en situaciones de inflamación y evaluar la eficacia de las nuevas terapias. Esta línea se ha validado con extractos vegetales de granada y cáñamo.

AINIA también ha desarrollado un protocolo específico de crecimiento de cepas bacterianas productoras de compuestos de interés terapéutico, junto con una metodología de estudio metabolómico apoyada en tecnologías de fraccionamiento con CO₂ supercrítico. Gracias a ello, se obtienen concentrados ricos en sustancias bioactivas que pueden ser aisladas y purificadas para su posterior evaluación.

El proyecto se completa con un sistema innovador de encapsulación, diseñado para tener una alta afinidad con la mucosa intestinal y liberar los tratamientos de forma controlada y localizada en el colon, y con un modelo celular avanzado tipo organ-on-chip que reproduce de manera realista el comportamiento del colon en condiciones de inflamación y de normalidad.

Este conjunto de herramientas sitúa a las empresas y centros de la Comunitat Valenciana en la vanguardia de la investigación en terapias digestivas, con potencial para transformar el abordaje clínico de estas enfermedades.

Una red que conecta ciencia, empresas y personas

Estos tres proyectos son solo una muestra del trabajo que realizan los institutos tecnológicos integrados en REDIT para que la innovación se traduzca en más salud y bienestar, desde el hogar de una persona mayor hasta las unidades especializadas que tratan patologías complejas.

Gracias al impulso de IVACE+I y a la colaboración estrecha con empresas y entidades sanitarias, la Comunitat Valenciana se consolida como un entorno donde la investigación aplicada no se queda en los laboratorios, sino que aspira a convertirse en soluciones reales para pacientes, profesionales y ciudadanía.