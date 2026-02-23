El Hospital Vithas Valencia Consuelo, referente en la reconstrucción avanzada de hernias abdominales complejas

El Hospital Vithas Valencia Consuelo se consolida como centro de referencia en cirugía avanzada de la pared abdominal gracias a la incorporación de técnicas innovadoras para el tratamiento de hernias grandes y complejas, lideradas por el Dr. Bueno Lledó, especialista con más de 25 años de experiencia en cirugía general y del aparato digestivo.

Desde el año 2008, el Dr. Bueno desarrolla en el Hospital Vithas Consuelo una intensa actividad asistencial en cirugía digestiva, cirugía proctológica, cirugía mayor ambulatoria y cirugía de la pared abdominal, con más de 2.000 pacientes intervenidos quirúrgicamente y más de 8.000 pacientes atendidos en consultas externas. Esto ha permitido al centro posicionarse como un referente en el abordaje integral de patologías abdominales complejas.

Entre los procedimientos más destacados que se realizan en el centro se encuentra la reconstrucción de grandes hernias abdominales mediante la técnica de separación de componentes musculares asociada al uso de toxina botulínica. Se trata de un abordaje de alta especialización que permite ofrecer soluciones eficaces a pacientes que previamente habían sido descartados para cirugía en otros centros.

El doctor Bueno Lledó durante una intervención. / Vitahas

Las hernias abdominales voluminosas, o con “pérdida de domicilio”, suponen un importante reto quirúrgico y afectan de forma significativa a la calidad de vida del paciente, provocando dolor, limitaciones funcionales y problemas estéticos. Gracias a la aplicación preoperatoria de toxina botulínica, se consigue una relajación controlada de la musculatura abdominal, lo que facilita el cierre del defecto herniario con mayor seguridad y reduce la tensión durante la reconstrucción.

Esta técnica, combinada con la separación de componentes musculares, permite una reconstrucción anatómica de la pared abdominal, mejorando los resultados funcionales y disminuyendo de forma notable el riesgo de complicaciones y recidivas, que se sitúan por debajo del 3% en manos expertas. A su vez, el uso de técnicas mínimamente invasivas, como la laparoscopia, permite en casos seleccionados un buen resultado en casos de hernias abdominales no complicadas.

El abordaje quirúrgico se adapta a las características de cada paciente, lo que se traduce en menos dolor postoperatorio, una recuperación más rápida y una reincorporación precoz a la vida diaria. Además, el centro cuenta con una amplia experiencia en cirugía mayor ambulatoria, modalidad desarrollada desde hace más de 15 años y que ha beneficiado a más de 1.000 pacientes, permitiendo el alta hospitalaria el mismo día de la intervención con seguimiento telefónico y total seguridad.

“El objetivo no es solo reparar la hernia, sino devolver al paciente la funcionalidad de su pared abdominal y mejorar de forma clara su calidad de vida”, destaca el Dr. Bueno, quien cuenta con una amplia trayectoria académica y científica, siendo autor de numerosas publicaciones internacionales y miembro activo de sociedades quirúrgicas nacionales y europeas.

Con la incorporación de estas técnicas de vanguardia, el Hospital Vithas Valencia Consuelo refuerza su compromiso con la excelencia médica, la innovación quirúrgica y la atención personalizada, ofreciendo soluciones avanzadas para patologías complejas de la pared abdominal dentro de un entorno hospitalario de máxima calidad y seguridad