El Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre implanta el primer sistema coclear inteligente diseñado para mejorar la audición de personas con pérdida auditiva severa

El Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre ha llevado a cabo con éxito el primer implante del sistema Cochlear™ Nucleus® Nexa™ en la Comunidad Valenciana, un hito que consolida al centro como referente en innovación auditiva para la atención del paciente con hipoacusia.

El equipo de Otorrinolaringología, liderado por el Dr. Carlos de Paula, destaca que este avance “marca un antes y un después en la forma en que podemos acompañar la evolución auditiva de los pacientes, ya que el dispositivo incorpora capacidades inteligentes que permiten actualizar su tecnología sin necesidad de nuevas cirugías”. El sistema Nexa es actualmente el único implante coclear del mundo con firmware actualizable y memoria interna, lo que lo convierte en una plataforma preparada para integrar futuras mejoras sin intervención invasiva adicional.

Un implante preparado para el futuro

El dispositivo destaca por su diseño inteligente y adaptable, y por integrar funcionalidades inéditas hasta ahora en implantes cocleares. Su memoria interna es capaz de almacenar la configuración auditiva del paciente, lo que facilita una transición inmediata en caso de actualizar el procesador externo y asegura continuidad asistencial incluso si el usuario lo pierde o lo sustituye.

Además, su firmware actualizable permite incorporar innovaciones futuras, algo que, como explica el Dr. de Paula, “abre la puerta a un modelo de audición en constante mejora, sin que el paciente necesite volver a pasar por quirófano”. Esta actualización tecnológica directa en el implante supone un cambio profundo en el paradigma de la rehabilitación auditiva, ya que hasta ahora las mejoras dependían exclusivamente de los procesadores externos.

Más comodidad, más autonomía y mejor rendimiento

El sistema Nexa incorpora procesadores externos más pequeños, más ligeros y con mayor duración de batería, gracias a una gestión energética inteligente que adapta el consumo a las necesidades auditivas de cada momento del día. Esto se traduce, como señala el profesional, “en una experiencia más cómoda, eficiente y estable para los usuarios, que pueden desenvolverse con mayor seguridad en entornos tan diversos como conversaciones en cafeterías, reuniones o espacios con viento”.

Asimismo, el implante cuenta con 22 contactos activos y diversas opciones de electrodos diseñados para adaptarse a la anatomía del oído interno, permitiendo maximizar el rendimiento auditivo en cada caso individual. La elección de electrodos más finos y precisos se orienta a mejorar la percepción de frecuencias y la claridad del sonido, aspecto clave para el proceso de rehabilitación auditiva.

La implantación del sistema Nucleus® Nexa™ en Vithas Valencia 9 de Octubre supone un avance significativo para los pacientes con hipoacusia severa o profunda. La posibilidad de actualizar el implante, junto con la estabilidad que aporta la memoria interna, marca un nuevo estándar en la atención auditiva. Esta tecnología “reduce tiempos de adaptación, evita duplicar configuraciones, simplificando el proceso de sustitución del dispositivo y hace que los pacientes puedan centrarse en lo esencial: volver a oír con naturalidad y confianza”, concluye el doctor de Paula.