El Dr. Oriol Colet presenta el láser Holmium para tratar la hiperplasia benigna de próstata
El Dr. Oriol Colet, urólogo en IMED Valencia, explica en qué consiste la enucleación prostática con láser Holmium (HoLEP), una técnica mínimamente invasiva para tratar los problemas urinarios causados por el crecimiento benigno de la próstata. Un procedimiento seguro, eficaz y con una recuperación muy rápida.
Sara Rodriguez Val
La hiperplasia benigna de próstata es una enfermedad muy frecuente en el hombre a partir de cierta edad. Sus síntomas, dificultad para orinar, sensación de vaciado incompleto de la vejiga y despertares nocturnos repetidos, tienden a normalizarse con el tiempo, lo que hace que muchos pacientes lleguen tarde a la consulta.
"Con el tiempo se va normalizando y muchas veces acabamos tratando cuando es tarde", advierte el especialista.
Por eso, cada vez se investigan y desarrollan técnicas menos invasivas que permitan resultados duraderos y una recuperación más sencilla para el paciente.
¿En qué consiste la enucleación con láser Holmium?
La enucleación prostática con láser Holmium (HoLEP) es una técnica mínimamente invasiva que se realiza a través de la uretra del paciente, sin incisiones externas ni cicatrices visibles.
"Lo que hacemos es entrar con una cámara y con un láser y vaciar la próstata por dentro para conseguir eliminar la obstrucción y que el paciente pueda orinar cómodamente el resto de su vida, de forma segura, rápida y con un ingreso corto", explica el Dr. Colet.
La intervención dura entre 90 y 120 minutos y es apta para todo tipo de próstatas, independientemente de su tamaño. Los resultados se notan de forma inmediata: el paciente orina con mayor potencia y deja de levantarse tantas veces por la noche.
¿Cuándo está indicada esta técnica?
No siempre es necesaria una intervención quirúrgica. En algunos casos, la combinación de fármacos y vigilancia permite controlar la enfermedad. Sin embargo, cuando la medicación deja de ser suficiente o aparecen complicaciones, la enucleación con láser Holmium ofrece una solución definitiva.
"El mensaje con el que nos tenemos que quedar es que es una técnica segura y que permite recuperar la calidad de vida que con los años hemos ido perdiendo", señala el especialista.
Recuperación rápida y vuelta a la rutina
La estancia hospitalaria es de apenas un día. En menos de dos semanas, el paciente puede retomar su vida completamente normal: deporte, trabajo y vida social. Una recuperación que contrasta favorablemente con los procedimientos quirúrgicos tradicionales que hasta hace poco eran necesarios para tratar próstatas de mayor tamaño.
La incorporación de técnicas como la enucleación prostática con láser Holmium refuerza la apuesta de IMED Hospitales por procedimientos quirúrgicos avanzados que permiten mejorar la seguridad, la recuperación y la calidad de vida de los pacientes.
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