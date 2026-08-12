Vithas y Surg for All llevan atención urológica especializada a decenas de pacientes sin recursos en África

El doctor Jose Rubio, urólogo del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre y su equipo médico, han desarrollado una misión humanitaria en Liberia, concretamente en su capital Monrovia, de la mano de la ONG Surg For All (Cirugía para todos) llevando a cabo una serie de intervenciones quirúrgicas a pacientes sin recursos. Principalmente las intervenciones han sido de hipertrofia prostática, cáncer de próstata y patología uretral.

Esta misión médica tiene como objetivo abordar una necesidad crítica de atención urológica en la región, donde el acceso a la atención médica especializada es limitado. El compromiso de Vithas con la atención médica de calidad se refleja en su apoyo a esta misión. “Hemos operado más de 45 cirugías y 80 pacientes vistos en consultas externas”, comenta el doctor Rubio quien afirma que “esperamos que a los pacientes que hemos operado les hayamos dado una mayor esperanza y calidad de vida y hayamos hecho ver en esta región que otra vida es posible. Nuestro objetivo a medio-largo plazo es crear el primer Servicio de Urología en un país donde no existe”.

Intervención quirúrgica a paciente sin recursos / ed

De hecho, la construcción del nuevo edificio anexo al hospital para crear un servicio de Urología moderno avanza a buen ritmo y el acuerdo firmado entre el St. Joseph Catholic Hospital, Surg For All y la Fundación Juan Ciudad proporciona un marco sólido para garantizar la sostenibilidad de la iniciativa una vez entre en funcionamiento.

La Fundación Vithas y la ONG Surg For All (Cirugía para todos) tienen un acuerdo que establece las principales líneas de colaboración para el impulso y desarrollo de actividades conjuntas de formación destinadas a personal sanitario de hospitales de países en desarrollo. En 2025 se van a formar más de 6 sanitarios cameruneses o liberianos en el 9 de Octubre. Todo ello, con el objetivo de atender y paliar las necesidades asistenciales y quirúrgicas de aquellos países africanos donde los medios humanos y recursos materiales son más precarios.

Surg for all está formada por un equipo multidisciplinar de médicos, enfermeras y personas no relacionadas con la sanidad. Además de llevar a cabo intervenciones quirúrgicas, la misión principal de la ONG es formar personal sanitario y acercar la cirugía a las zonas más necesitadas del Tercer Mundo educando a personal de quirófano, cirujanos y ayudantes para mejorar la asistencia. “Estas misiones nos sirven además para supervisar que los médicos y enfermeras ponen en funcionamiento los conocimientos adquiridos en España ya que los formamos en el hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, para que ellos luego en sus países de origen puedan formar a sus compañeros “, concluye el doctor Rubio.