Vithas y Surg for All llevan atención urológica especializada a decenas de pacientes sin recursos en África
Esta misión médica tiene como objetivo afianzar el desarrollo de un Servicio de Urología en Monrovia (Liberia)
Han sido operadas 45 personas y visitado a más de 80 pacientes
Sara Rodríguez Val
El doctor Jose Rubio, urólogo del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre y su equipo médico, han desarrollado una misión humanitaria en Liberia, concretamente en su capital Monrovia, de la mano de la ONG Surg For All (Cirugía para todos) llevando a cabo una serie de intervenciones quirúrgicas a pacientes sin recursos. Principalmente las intervenciones han sido de hipertrofia prostática, cáncer de próstata y patología uretral.
Esta misión médica tiene como objetivo abordar una necesidad crítica de atención urológica en la región, donde el acceso a la atención médica especializada es limitado. El compromiso de Vithas con la atención médica de calidad se refleja en su apoyo a esta misión. “Hemos operado más de 45 cirugías y 80 pacientes vistos en consultas externas”, comenta el doctor Rubio quien afirma que “esperamos que a los pacientes que hemos operado les hayamos dado una mayor esperanza y calidad de vida y hayamos hecho ver en esta región que otra vida es posible. Nuestro objetivo a medio-largo plazo es crear el primer Servicio de Urología en un país donde no existe”.
De hecho, la construcción del nuevo edificio anexo al hospital para crear un servicio de Urología moderno avanza a buen ritmo y el acuerdo firmado entre el St. Joseph Catholic Hospital, Surg For All y la Fundación Juan Ciudad proporciona un marco sólido para garantizar la sostenibilidad de la iniciativa una vez entre en funcionamiento.
La Fundación Vithas y la ONG Surg For All (Cirugía para todos) tienen un acuerdo que establece las principales líneas de colaboración para el impulso y desarrollo de actividades conjuntas de formación destinadas a personal sanitario de hospitales de países en desarrollo. En 2025 se van a formar más de 6 sanitarios cameruneses o liberianos en el 9 de Octubre. Todo ello, con el objetivo de atender y paliar las necesidades asistenciales y quirúrgicas de aquellos países africanos donde los medios humanos y recursos materiales son más precarios.
Surg for all está formada por un equipo multidisciplinar de médicos, enfermeras y personas no relacionadas con la sanidad. Además de llevar a cabo intervenciones quirúrgicas, la misión principal de la ONG es formar personal sanitario y acercar la cirugía a las zonas más necesitadas del Tercer Mundo educando a personal de quirófano, cirujanos y ayudantes para mejorar la asistencia. “Estas misiones nos sirven además para supervisar que los médicos y enfermeras ponen en funcionamiento los conocimientos adquiridos en España ya que los formamos en el hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, para que ellos luego en sus países de origen puedan formar a sus compañeros “, concluye el doctor Rubio.
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