Biopsia de próstata por fusión transperineal: una técnica avanzada para el diagnóstico del cáncer de próstata

El Dr. Oriol Colet, urólogo en IMED Valencia, explica en qué consiste la biopsia de próstata por fusión transperineal, una técnica avanzada que combina la resonancia magnética multiparamétrica con la ecografía en tiempo real para localizar las lesiones sospechosas de la próstata y obtener muestras dirigidas.

Este procedimiento permite mejorar la precisión del diagnóstico y, además, presenta un menor riesgo de infección que la biopsia realizada por vía transrectal.

¿Qué es la biopsia de próstata por fusión transperineal?

La biopsia de próstata consiste en obtener pequeñas muestras de tejido prostático para analizarlas en Anatomía Patológica y determinar si existen células tumorales.

En la biopsia por fusión, las imágenes obtenidas previamente mediante una resonancia magnética multiparamétrica se combinan con las imágenes de ecografía obtenidas durante el procedimiento. Mediante un sistema de navegación, el especialista puede localizar las zonas sospechosas identificadas en la resonancia y dirigir la biopsia hacia ellas.

"Lo que hacemos es fusionar las imágenes de la resonancia con la ecografía en tiempo real para localizar con precisión las lesiones que queremos estudiar", explica el Dr. Colet .

Además de las muestras dirigidas a las lesiones sospechosas, se realiza un muestreo sistemático de la próstata, con el objetivo de obtener una visión más completa.

En IMED Valencia, el procedimiento se realiza mediante el sistema BiopSee, una tecnología de navegación que permite planificar la biopsia y registrar la localización de las muestras.

¿Por qué se realiza por vía transperineal?

La biopsia transperineal utiliza como vía de acceso la piel del periné. A diferencia de la biopsia transrectal, la aguja no atraviesa el recto.

Una de sus principales ventajas es que este abordaje se asocia a un menor riesgo de complicaciones infecciosas. Además, permite acceder adecuadamente a diferentes zonas de la próstata, incluidas las regiones anteriores.

Por estas características, la vía transperineal se ha convertido en una alternativa cada vez más utilizada para el diagnóstico del cáncer de próstata.

¿Cuándo está indicada?

La biopsia de fusión transperineal puede estar indicada cuando existe sospecha de cáncer de próstata y es necesario confirmar el diagnóstico mediante el estudio de tejido.

Entre las situaciones más habituales se encuentran la presencia de lesiones sospechosas en una resonancia magnética, un PSA alterado o la persistencia de la sospecha de cáncer a pesar de una biopsia previa negativa.

La decisión de realizar una biopsia debe ser individualizada y corresponde al especialista valorar cada caso teniendo en cuenta los resultados de las diferentes pruebas.

¿Cómo es el procedimiento?

Antes de la biopsia, el especialista revisa la medicación del paciente, especialmente si toma anticoagulantes o antiagregantes, y proporciona las indicaciones necesarias para la preparación y la anestesia.

Durante el procedimiento, las imágenes de la resonancia se fusionan con la ecografía para localizar las lesiones y obtener las muestras dirigidas. Posteriormente, se completa el estudio con un muestreo sistemático.

El número de muestras puede variar según las características de cada paciente. En el protocolo utilizado, se obtienen habitualmente entre 23 y 26 cilindros, ajustando el número en función de las lesiones y de las características de la próstata.

Tras la biopsia pueden aparecer molestias leves y algo de sangre en la orina o el semen durante unos días. El especialista proporciona al paciente las indicaciones necesarias para la recuperación y los signos de alarma a los que debe prestar atención.

¿Qué ocurre después de la biopsia?

Las muestras obtenidas se analizan en Anatomía Patológica. El resultado permite determinar si existe un cáncer de próstata y conocer sus características.

Esta información será fundamental para decidir el tratamiento más adecuado. No todos los pacientes necesitan la misma estrategia: en algunos casos puede recomendarse vigilancia activa, mientras que en otros pueden plantearse tratamientos focales, radioterapia o cirugía.

Cuando las características del tumor hacen recomendable una intervención quirúrgica, una de las opciones puede ser la prostatectomía radical asistida mediante cirugía robótica Da Vinci.

De esta forma, la biopsia de fusión transperineal se convierte en una parte fundamental del recorrido del paciente: desde la sospecha inicial y el diagnóstico hasta la elección del tratamiento más adecuado.

Una de las ventajas de la biopsia de fusión es que permite conocer con mayor precisión en qué zona de la próstata se encuentra el tumor, al correlacionar las muestras obtenidas con las lesiones identificadas previamente en la resonancia magnética. Esta información resulta especialmente relevante para personalizar el tratamiento.

En pacientes seleccionados puede permitir plantear una terapia focal del cáncer de próstata, dirigida específicamente al área tumoral y preservando el resto de la glándula.

Del mismo modo, cuando está indicada una prostatectomía radical asistida por Da Vinci, conocer la localización, extensión y lateralidad de la lesión puede ayudar a adaptar la planificación quirúrgica, especialmente en decisiones relacionadas con la preservación de las bandeletas neurovasculares y los márgenes quirúrgicos.

Un diagnóstico preciso para un tratamiento personalizado

El cáncer de próstata puede presentar diferentes grados de agresividad y no todos los tumores requieren el mismo tratamiento. Por ello, disponer de un diagnóstico preciso es fundamental para tomar decisiones adaptadas a cada paciente.

La combinación de resonancia magnética, biopsia por fusión y análisis anatomopatológico permite obtener información relevante sobre las características de la enfermedad.

En IMED Hospitales apuestan por la incorporación de tecnología avanzada y técnicas mínimamente invasivas que permitan mejorar la precisión diagnóstica y ofrecer a los pacientes un abordaje personalizado del cáncer de próstata, desde el diagnóstico hasta el tratamiento.