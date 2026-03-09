Suma abre una tienda en el centro de Valencia preparada para el urbanita

Suma ha inaugurado un nuevo supermercado en pleno centro de Valencia, en el barrio de Arrancapins, junto a la plaza de España. Una zona con mucho movimiento: vecinos que hacen sus compras diarias, trabajadores de oficinas, turistas o personas de paso.

Clientes muy distintos, y una tienda Suma preparada para dar respuesta a todos. Con cerca de 200 m2, el establecimiento ofrece un surtido completo para quienes buscan comprar rápido y cerca de casa: frescos, congelados, refrigerados, alimentación, bebidas y droguería. También un área específica de comida asiática.

Con primeras marcas —muchas de ellas implantadas en la Comunidad Valenciana—, productos de temporada y un amplio catálogo de marcas propias.

Supermercados Suma / SUMA

Y para quienes buscan soluciones rápidas y productos listos para comer, el nuevo supermercado dispone además de secciones pensadas para ellos: el área de desayuno Bakery&Coffee, con bollería horneada a diario, café y zumo recién exprimido; Daily Menu, con packs con sándwich, bocadillo o ensalada y bebida incluida, y Ready to Heat para platos preparados que necesitan un punto de calor: paella, fideuá, tortilla… Y habrá un espacio de hamburguesas y perritos calientes.

Todo está pensado para facilitar la compra y, si el cliente lo desea, el consumo en el propio establecimiento. Por eso, la tienda Suma incorpora un microondas y una zona de mesa con cristalería orientada a la calle, equipada con conectores para portátiles y móviles. Además, abre de lunes a domingo, de 9:00 a 21:30, para adaptarse a cualquier ritmo de vida.

Al frente está la empresaria Elena, que se estrena en un negocio de estas características. Tiene muy claro por qué decidió dar el paso: “La alimentación es una inversión segura”.

El espacio ya había sido un supermercado de otra marca y Elena vio “la oportunidad de convertirlo en el tipo de tienda que demanda hoy el consumidor urbano: rápida, cómoda y cercana”.

Supermercados Suma. / SUMA

“Elegí Suma porque en Valencia es una enseña reconocida por su calidad y porque encaja perfectamente con el modelo de supermercado que quería”, afirma. “Y estoy muy satisfecha con la decisión: he contado con un equipo profesional que me ha acompañado en todo el proceso, resolviendo dudas y guiándome en cada paso”.

41 supermercados Suma en la comunidad

Con esta inauguración, Suma fortalece su presencia en la Comunidad Valenciana y consolida su expansión con 41 establecimientos. Valencia, con 25 tiendas, se sitúa a la cabeza, seguida por Alicante con 10 y Castellón con 6.

Creada en el año 2000, Suma destaca por la atención personalizada de sus supermercados, la calidad y variedad de su surtido y la apuesta constante por el producto fresco y por adaptarse a los nuevos hábitos de consumo.

Pertenece a Transgourmet Ibérica, compañía referente del comercio de proximidad y conveniencia en España. Forma parte del grupo suizo Transgourmet, la segunda empresa de distribución de alimentación mayorista de Europa, que pertenece a su vez a Coop, líder del comercio en Suiza con múltiples formatos de establecimientos.