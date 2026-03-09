Suma abre una tienda en el centro de Valencia preparada para el urbanita
El nuevo supermercado, preparado para el consumidor, combina un surtido completo para la compra diaria con soluciones rápidas y productos listos para comer y con un área específica de comida asiática.
Suma ha inaugurado un nuevo supermercado en pleno centro de Valencia, en el barrio de Arrancapins, junto a la plaza de España. Una zona con mucho movimiento: vecinos que hacen sus compras diarias, trabajadores de oficinas, turistas o personas de paso.
Clientes muy distintos, y una tienda Suma preparada para dar respuesta a todos. Con cerca de 200 m2, el establecimiento ofrece un surtido completo para quienes buscan comprar rápido y cerca de casa: frescos, congelados, refrigerados, alimentación, bebidas y droguería. También un área específica de comida asiática.
Con primeras marcas —muchas de ellas implantadas en la Comunidad Valenciana—, productos de temporada y un amplio catálogo de marcas propias.
Y para quienes buscan soluciones rápidas y productos listos para comer, el nuevo supermercado dispone además de secciones pensadas para ellos: el área de desayuno Bakery&Coffee, con bollería horneada a diario, café y zumo recién exprimido; Daily Menu, con packs con sándwich, bocadillo o ensalada y bebida incluida, y Ready to Heat para platos preparados que necesitan un punto de calor: paella, fideuá, tortilla… Y habrá un espacio de hamburguesas y perritos calientes.
Todo está pensado para facilitar la compra y, si el cliente lo desea, el consumo en el propio establecimiento. Por eso, la tienda Suma incorpora un microondas y una zona de mesa con cristalería orientada a la calle, equipada con conectores para portátiles y móviles. Además, abre de lunes a domingo, de 9:00 a 21:30, para adaptarse a cualquier ritmo de vida.
Al frente está la empresaria Elena, que se estrena en un negocio de estas características. Tiene muy claro por qué decidió dar el paso: “La alimentación es una inversión segura”.
El espacio ya había sido un supermercado de otra marca y Elena vio “la oportunidad de convertirlo en el tipo de tienda que demanda hoy el consumidor urbano: rápida, cómoda y cercana”.
“Elegí Suma porque en Valencia es una enseña reconocida por su calidad y porque encaja perfectamente con el modelo de supermercado que quería”, afirma. “Y estoy muy satisfecha con la decisión: he contado con un equipo profesional que me ha acompañado en todo el proceso, resolviendo dudas y guiándome en cada paso”.
41 supermercados Suma en la comunidad
Con esta inauguración, Suma fortalece su presencia en la Comunidad Valenciana y consolida su expansión con 41 establecimientos. Valencia, con 25 tiendas, se sitúa a la cabeza, seguida por Alicante con 10 y Castellón con 6.
Creada en el año 2000, Suma destaca por la atención personalizada de sus supermercados, la calidad y variedad de su surtido y la apuesta constante por el producto fresco y por adaptarse a los nuevos hábitos de consumo.
Pertenece a Transgourmet Ibérica, compañía referente del comercio de proximidad y conveniencia en España. Forma parte del grupo suizo Transgourmet, la segunda empresa de distribución de alimentación mayorista de Europa, que pertenece a su vez a Coop, líder del comercio en Suiza con múltiples formatos de establecimientos.
