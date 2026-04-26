ALDI impulsa el consumo de frescos con precios un 15% más bajos que la media del sector
Según el Observatorio de Productos Frescos de ALDI 2026, los hogares valencianos destinan de media 2.126 euros euros al año a la compra de frescos. Los frescos en ALDI permiten un ahorro de hasta 563 euros al año por hogar, gracias a sus precios y promociones
Alberto Zamora
La compra de productos frescos gana cada vez más peso en el día a día de los hogares valencianos. Su presencia en la cesta aumenta y la forma de consumirlos evoluciona hacia decisiones más conscientes: los consumidores buscan optimizar su presupuesto y priorizan el precio y la calidad en sus decisiones de compra, según recoge el Observatorio de Productos Frescos de ALDI 2026. Además, estos productos se consolidan como una pieza clave en la alimentación diaria, asociados a una dieta equilibrada y saludable.
En este contexto, contar con una oferta amplia, accesible y competitiva en precio se vuelve imprescindible. ALDI responde a esta demanda con un surtido de cerca de 500 productos frescos, que facilita realizar una compra completa en un solo establecimiento y que presentan un precio medio hasta un 15% más bajo que la media del sector. Este enfoque se refleja también en la cesta de sus clientes: 86 de cada 100 tickets incluyen al menos un producto fresco, lo que muestra el peso creciente de esta categoría.
Según el Observatorio de Productos Frescos de ALDI 2026, los hogares valencianos destinan de media 2.126 euros al año a este tipo de productos. Además, más de la mitad de españoles (53%) ha modificado sus hábitos de compra en los últimos años, realizando compras más frecuentes y planificadas. En este escenario, la relación calidad-precio se consolida como un criterio clave (54,5%), aunque en la Comunidad Valenciana la calidad se impone al precio como principal motivación de compra: el 44,1% de los consumidores la prioriza, frente al 29,7% que señala el precio.
Los productos frescos continúan ganando peso en la cesta de la compra y crecen por encima del resto de categorías, con un incremento del 1,4% en volumen en 2025, según datos de Worldpanel by Numerator. Esta evolución confirma una tendencia hacia una alimentación más consciente, donde los consumidores priorizan productos frescos y de calidad.
ALDI, frescura y ahorro en el centro de la compra
ALDI da respuesta a estas necesidades con un surtido de frescos amplio y adaptado al consumidor actual, en el que las frutas y verduras tienen un papel fundamental. Se trata de productos básicos en la alimentación diaria y cada vez más presentes en la cesta de la compra. En la compañía, esta categoría destaca por su variedad, frescura y rotación, facilitando el acceso a productos de calidad en todo momento.
Este enfoque también se refleja en la evolución de la compañía en esta categoría. ALDI ha incrementado un 7,1% sus nuevos clientes en frescos, consolidando su crecimiento y reforzando su posicionamiento en este segmento.
El precio sigue siendo un factor clave para el consumidor. Por eso, ALDI impulsa medidas como las bajadas de precio y promociones habituales que, según el Observatorio, pueden suponer un ahorro de hasta 563 euros al año por hogar.
El informe también evidencia cómo evoluciona la forma de alimentarse. El 87% de los consumidores considera que los productos frescos son fundamentales para mantener una dieta saludable. En paralelo, crece el interés por alimentos ricos en proteína, como carne, pescado o huevos, especialmente entre los consumidores más jóvenes.
Origen, sostenibilidad y productos de temporada
El origen de los alimentos gana importancia en la decisión de compra. En la Comunidad Valenciana, el 77% de los consumidores tiene en cuenta el origen de los productos frescos que mete en su cesta. Además, las frutas y verduras son las grandes protagonistas de la cesta, con un peso del 37%.
En línea con estas preferencias, ALDI trabaja con proveedores nacionales y productos de temporada. Esto permite garantizar frescura, sabor y continuidad en el surtido, especialmente en categorías como frutas y verduras.
Además, la compañía cuenta con un amplio surtido en el que 8 de cada 10 productos son de origen nacional. ALDI trabaja con más de 400 proveedores nacionales, con los que establece relaciones de confianza y de largo plazo para abastecer sus más de 500 supermercados en España.
La sostenibilidad también está cada vez más presente en la cesta de la compra. El 84% de los consumidores planifica sus compras para evitar tirar comida. Además, el 79% muestra preocupación por el desperdicio y el 69% intenta reducir el uso de plásticos.
Para responder a estas demandas, ALDI aplica medidas orientadas a optimizar sus procesos y reducir el desperdicio. La compañía adapta su operativa a un consumidor cada vez más consciente y exigente.
En la Comunidad Valenciana, estos hábitos se reflejan también en una compra más frecuente: el 54% de los consumidores afirma adquirir productos frescos entre dos y tres veces por semana. Además, el formato a granel se consolida como la opción preferida (59%), en línea con una mayor conciencia sobre el consumo. De cara al próximo año, un 31% de los consumidores prevé modificar sus hábitos de compra, principalmente para adquirir sus alimentos con mayor consciencia (40%) o debido a cambios en el presupuesto (40%).
La tendencia es clara: los frescos seguirán ganando protagonismo en la cesta de la compra de los hogares valencianos. Los consumidores buscan productos de calidad y precios bajos. Por este motivo, ALDI continúa desarrollando su oferta para facilitar una compra completa, saludable y adaptada a las necesidades actuales.
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