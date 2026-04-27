Tardeo Remember® celebra el “Día del Remember”en Parque de Cabecera

El sábado 30 de mayo, la ciudad de València vivirá una de las citas más especiales del año para los amantes de la música de los 90 y 2000 con la celebración de Tardeo Remember® en el Parque de Cabecera, un evento concebido como el auténtico “Día del Remember”.

El enclave, considerado uno de los espacios al aire libre más emblemáticos de la ciudad, acogerá una jornada única que marcará un antes y un después en los eventos de tardeo en Valencia, combinando música y aire libre en un entorno privilegiado junto al lago.

La organización, junto a algunas de las salas históricas de la Ruta valenciana, ha preparado una experiencia inmersiva que recreará el espíritu de aquella época dorada.

Barras tematizadas con las salas míticas

Uno de los elementos más destacados del evento será la tematización de cada barra con los nombres de las discotecas y festivales emblemáticos como:

THE FACE

KUM MANISES

BANANAS

ESPIRAL

HOMENAJE A LA RUTA

SONIDO DE VALENCIA REMEMBER DE LES ARTS

Cada espacio contará con ambientación propia, personal caracterizado y vasos coleccionables, permitiendo a los asistentes recorrer diferentes ambientes y revivir la identidad de cada sala.

Además, al consumir en las barras, el público recibirá regalos y merchandising oficial hasta agotar existencias, convirtiendo la experiencia en un recorrido nostálgico por la historia del remember valenciano.

Dos ambientes y DJs en cabina:

El recinto dispondrá de dos zonas diferenciadas:

Zona Auditorio:

Victor Pérez (The Face / Homenaje a la Ruta)

Inmaeyes (Dona festival / Tardeo Remember)

Jose Cabedo (Tardeo Remember / ProDJ)

Sergi Val (Remember de Les Arts)

Raquel Cardona (EX Masia)

Zona THE FACE, ubicada frente al lago:

Victor Pérez (The Face)

Arturo Roger (A.C.T.V. / The Face)

Coqui Selection (The Face)

Rodi (The Face)

BY CACO

Zona gastronómica, servicios y acceso

En el recinto habrá una amplia zona gastronómica con diversas opciones para poder disfrutar durante toda la jornada sin abandonar el evento.

La organización recomienda el uso del transporte público para facilitar los desplazamientos.

El parque cuenta con aparcamiento cercano.

El acceso está permitido únicamente a mayores de 18 años. No estará permitido introducir ni sacar bebidas del recinto.

La gran cita del remember en 2026

Con esta edición, Tardeo Remember® refuerza su posición como marca registrada y referente del ocio musical valenciano. Esta cita propone una jornada concebida como la gran celebración anual de esta cultura musical.

El 30 de mayo, València volverá a reunirse para cantar, bailar y compartir la banda sonora de varias generaciones en un entorno único.

La organización recomienda acceder al Parque de Cabecera utilizando el transporte público. Es fácilmente accesible mediante las líneas de Metrovalencia que conectan con la zona son la L3, L5 y L9, con estaciones cercanas como Campanar y Nou d’Octubre.

EMT autobús, las líneas 62, 81, 95, 98 y 99 ofrecen paradas próximas al parque. Para quienes opten por el vehículo privado, el aparcamiento subterráneo del Bioparc estará disponible hasta el cierre del evento.

Organizan y colaboran: Fotur, Actitud Mediterránea, Ayuntamiento de Valencia, Visit Valencia, Valencia Music City, ProDjCV, VP Cultural, Vnd, Vfv, Consumo Moderado, Promfest.