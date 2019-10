Slick Woods. Antimodelo de referencia

Hablar con Slick Woods (Minneápolis, 1996) no ha sido fácil. Dejémonos de eufemismos: hablar con ella ha sido casi más complicado que explicarle Simone de Beauvoir a Donald Trump por WhatsApp. La entrevista que tienes ahora entre manos ha sido fruto de semanas de ruegos y plegarias hasta dar con la modelo, enfrascada en viajes y algún problemilla leve de salud. Aunque la frase "quien la sigue la consigue" no es nuestra preferida –es más: exigimos ser castigados por haberla utilizado–, la paciencia dio sus frutos y logramos por fin hablar con Simone Thompson. Ah, no lo habíamos dicho: ese es su verdadero nombre.