Grezzi, azote del capitalismo

He podido leer en la sección Historias un artículo firmado por Gemma Martínez, redactora jefa de Economía, titulado Grezzi, el cansino azote del capitalismo. En él, entiendo que la autora tiene un debate consigo misma y no ha podido resistirse a poner a Giuseppe Grezzi de «bocazas» por decir que Puerto Mediterráneo es depredador del territorio y de los recursos y no tiene cabida en el nuevo modelo, que las propiedades inmobiliarias son carnívoras, etcétrera. Dice que ha logrado que ella presida el «club de fans» de Puerto Mediterráneo.

No hace falta que lo diga, pienso que la periodista sirve muy bien al empresariado capitalista. Cuando se hizo cargo de la sección de Economía ya nos hizo saber su muy dilatado currículum (viajes a Nueva York, etcétera) y en varios artículos suyos que he leído, en uno les hace la pelota de tal forma a los empresarios capitalistas que me daba miedo que se convirtieran en dioses y se olvidaran de que son hombres. Y en otro artículo, brillante por cierto, me he quedado anonadado por la teoría de la «hucha cerdito» y ahorrar «un eurito» para las vacaciones. Bromas aparte, supongo que será fan de la escuela de Milton Friedman y sus boys, de «más mercado y menos Estado». Como dijo Keynes, «de aquí a cien años, todos muertos». Juan Ramón Tarrasó Doménech. València.