Camps i el país valencià

Moltes vegades, quan sent parlar als polítics, en general crec que visc en altre país. Després de sentir parlar al expresident Camps en el parlament espanyol no sé què pensar dels polítics en general. Hi ha moltes excepcions però vostè en aquest cas no sé si es creu el que diu o vol prendre´ns per ignorants. Que vostè diga que no sabia el que passava al seu partit€ aleshores, què feia vostè?

Però el que més m´interessa és recordar-li que el nom de Comunitat Valenciana és anticonstitucional. L´article 147 A) diu que «la denominación de la Comunidad es la que mejor le corresponda a su identidad històrica». El que passa és que els polítics en general parlen molt de la Constitució quan els interessa, i quan no, se la passen com volen. Ni en el primer Estatut que pactaren Fernando Abril Martorell i Alfonso Guerra no tingueren la valentia de fer un referèndum com devia fer-se quan estem en un règim democràtic i ens imposaren el Estatut per que sabien que no guanyarien si es feia un referèndum amb la proposta de Comunitat, que es la manera de despersonalitzar-nos als valencians. Per tant, senyor Camps, jo no dissentiré que vostè no li agrade el nom de País Valencià, però si que dissentiré que vostè imposi Comunitat Valenciana perquè és anticonstitucional, i vostès, els polítics, estan per defensar-la. Ginés González Salmerón. València.