PSPV y Compromís anuncian unas cuentas 'sociales' de 176 millones pendientes de CseM

Consolidar el cambio y seguir reforzando las políticas sociales. Es la filosofía que recogen las cuentas municipales que han preparado PSPV y Compromís para este año 2018, un presupuesto que llega a los 176.029.349 euros y que supone un 3,03% más que en 2017, siendo así el de mayor cuantía de la última década. La duda ahora es saber ahora si el proyecto del gobierno municipal, en minoría, recibirá el necesario respaldo de sus socios del Pacte del Grau, Castelló en Moviment, quienes se enteraron por la prensa de la presentación de unas cuentas «de las que no sabemos nada».

Y es que el gobierno municipal, al margen de las periódicas reuniones mantenidas entre las tres formaciones, ha decidido no dar dato alguno del presupuesto a sus socios, situándolos así al mismo nivel que sus principales rivales políticos en la corporación, Partido Popular y Ciudadanos. Se abre ahora una densa tramitación, que pasa por una comisión plenaria para el viernes 12 de enero, día en el que se prevé facilitar el proyecto a los tres partidos de la oposición para que puedan analizar el presupuesto. Los representantes de CseM, que no ocultaron su malestar con la actitud del gobierno municipal, ya anunciaron ayer la presentación de enmiendas y de su aprobación o no dependerá la suerte de unas cuentas que requieren del apoyo de la formación asamblearia para que vean la luz.

La alcaldesa, Amparo Marco, señaló ayer que se trata de un presupuesto «que confirma que este Gobierno tiene un proyecto de ciudad», marcado por el futuro Plan General. Así, destacó sobre todo las inversiones 20,2 millones de euros de los fondos europeos Edusi, subrayó los proyectos para el empleo y el turismo, ensalzó la nueva política fiscal municipal, «ajustada a la realidad económica de las familias», y remarcó la «implantación de la perspectiva de género y la lucha contra las desigualdades sociales».

La recaudación por impuestos directos, por ejemplo, se congela y se ingresarán 876.000 euros menos por el IBI. Por otro lado, aumentan los ingresos indirectos, al haber más previsión de recaudación del ICIO por la recuperación de la construcción y las tasas por licencias urbanísticas, apertura de locales, mesas y sillas. Los gastos crecen en la misma proporción y, sobre todo, sobresalen los programas de empleo: Jornals de Vila pasa de 1,3 a 2,4 millones de euros y los programas y talleres de empleo subvencionados por el Servef. También crecen las subvenciones a las ONG de Cooperación al Desarrollo y se prevén nuevas ayudas para el alquiler social, personas con discapacidad, microcréditos y la puesta en marcha del Plan de Recuperación del Talento.



Inversiones

Por lo que respecta a las inversiones, destacan los proyectos de la estrategia Edusi (1,17 millones de euros), la adquisición de vivienda social (500.000 euros), la partida de gestión medioambiental (500.000), presupuestos participativos (1,8 millones), segunda fase del centro de Alzhéimer la Pineda (440.000 euros), adecuación de instalaciones deportivas (380.000), rehabilitación de los antiguos juzgados de Borrull (300.000), remodelación del edificio Quatre Cantons (300.000 euros), mejoras en el cementerio municipal (300.000), plan de accesibilidad (150.000 euros) y plan de mejora del Pinar (100.000 euros).

La portavoz del Gobierno municipal, Verònica Ruiz, incidió en que el presupuesto sigue las líneas programáticas del Pacte del Grau y señaló que «son los mejores presupuestos que hemos podido desarrollar teniendo en cuenta la infrafinanciación y el ninguneo que padece el Ayuntamiento por parte del Gobierno central». La vicealcaldesa, Ali Brancal, destacó por su parte la importancia de aplicar la perspectiva de género y ha puesto el ejemplo de las políticas de empleo, que favorecen la inserción laboral de las mujeres. Finalmente, el concejal de Gestión Municipal, Antonio Lorenzo, remarcó que «el presupuesto demuestra que es posible conciliar el rigor de la gestión económica (reducción del endeudamiento, mejora en el periodo medio de pago a proveedores, incremento de la liquidez municipal, remanente de tesorería positivo?) con una política de inversiones que atiende las necesidades de la ciudadanía».