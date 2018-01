Un político con pasado en el porno

El actual secretario general del Partido Popular en Elda, Iván Obrador, participó en 2012 en la grabación de un video pornográfico del que nada se sabía y que esta semana ha comenzado a circular por la ciudad a través de las redes sociales. Se titula «Tomasa, la zorra pescatera», dura 28 minutos, se encuentra colgado desde julio de 2013 con acceso gratuito y hasta la fecha ha tenido un millar de visitas.

Aunque Iván Obrador no participa en ninguna escena de sexo explícito, sí utiliza un lenguaje soez y machista mientras representa el papel de Bienve Segura, el novio de la actriz porno que encarna al personaje de Tomasa. Además, en un pasaje del video el dirigente popular finge estar en pleno acto sexual con su pareja de reparto. «Mi zorra Tomasa tiene un oficio muy poco sexy porque es pescatera (...), gracias por tunear a mi zorrita (...)», son algunas de las frases de su guión a las que se añaden otras expresiones más ofensivas como: «Hasta un mono con el culo pelao es más sexy que tú».

La película forma parte de una serie de videos, de escaso presupuesto y mucha improvisación, que tratan de parodiar los reality show televisivos que se dedican a transformar la imagen de las mujeres para hacerlas más atractivas a los ojos de los hombres. De hecho, los títulos de algunos filmes de la colección hablan por sí solos: «La Zorrita Zampabollos»; «El Bicho Chepao»; «El matorral de Batasuna»; «Trini, un verdadero aborto» y «La zorra perrofláutica». Todos ellos de la productora Adptube.com con sede en Tenerife.

En el momento en el que la grabación se publicó en internet, en julio de 2013 concretamente, Iván Obrador no ocupaba ningún cargo en el PP eldense. Fue tres años más tarde -en julio de 2016- cuando, bajo la presidencia de la exalcaldesa y senadora Adela Pedrosa asumió la secretaría general local de los populares al renunciar Pepe Cremades a continuar en el cargo. Relevo que se formalizó en un comité ejecutivo al que asistieron el presidente provincial José Císcar y su vicesecretario general Juande Navarro, además del coordinador comarcal Lorenzo Lorenzo.

Obrador, periodista de profesión, llegó a la agrupación popular de Elda en 2015 como asesor de comunicación tras desempeñar con anterioridad funciones de secretario del grupo municipal en Petrer. En abril de 2016 pasó a ocupar el puesto de vicesecretario general en Elda tras el repentino fallecimiento del exedil popular David Navarro y tres meses más tarde fue nombrado secretario general.

Anoche Obrador aseguró a este diario ser «víctima de un engaño» mientras afirmó que iba a acudir a la Comisaría de Policía para interponer una denuncia.

Considera que está siendo objeto de una campaña de desprestigio que trata de dañar su imagen pública, e insistió en que en el video estaba interpretando un «papel ficticio, desacertado, pero irreal» que nada tiene que ver con su personalidad ni con su forma de ser ni pensar. «Ese sketch se grabó en Alicante cuando yo tenía 25 años después de que el actor y director Bobby Perú -es su nombre artístico- contactara conmigo a través de un amigo con el que ya no tiene ninguna relación. No firmé ningún contrato ni cobré nada. Fue una colaboración puntual, de un par de horas, en un momento de mi vida en el que me encantaba participar en programas de televisión. Pero nadie del equipo -afirma tajante- me informó en ningún momento de que se trataba de un video de contenido pornográfico que pensaban difundir», reitera el afectado añadiendo que «de haber sabido que junto a mi representación iban a añadir luego escenas de sexo explícito hubiera hecho gestiones para evitarlo».

Acciones legales que dice que ha emprendido estos días, tan pronto como ha conocido que el vídeo va circulando por Elda y Petrer.

Su abogado ya ha enviado un requerimiento a la productora para que la película sea retirada.