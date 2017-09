El Ibex vuelve a caer

El Íbex 35 comenzaba la jornada con una caída del 0,32% respecto al cierre del martes, que le colocaba en los 10.3449 punto en una mañana marcada por los resultados de Inditex, que no cumplieron las expectativas y pusieron freno al objetivo de los 10.400. Con el paso de las horas la situación no mejoraba y a media sesión el índice sufría una bajada del 0,71%. Al final de la jornada, el Ibex 35 no mejoró y terminó con una caída de 0,83% y 10.292,10 puntos. El descenso estuvo en sintonía con lo sucedido en Londres, mientras que París y Fráncfort cerraron en positivo. Los valores que más subieron fueron ArcelorMittal (+1,57%), Acerinox (+0,83%) y Mediaset (+0,74%). Por el contrario, ACS (-3,80%), Banco Sabadell (-3,78%) y Caixabank (-1,91%) fueron los valores que más retrocedieron. En este contexto, la rentabilidad del bono español a diez años se sitúa en 1,57% y la prima de riesgo se coloca en los 113,1 puntos básicos.