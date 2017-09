Zebenzuí González: "A ti no eran, hombre, los mensajes son para Parrilla"

Zebenzuí González, concejal del PSOE de La Laguna, no se refería a sí mismo, ni al Ayuntamiento, ni a las mujeres de su plantilla, ni mucho menos a unas prácticas que estuviera realizando o que tuviera el deseo de realizar en el seno de esta corporación municipal. No se refería a lo que le interpretaron cuando escribió el famoso wasap que ha dado la vuelta al mundo -nunca un wasap había llegado tan lejos- y por el que ha sido duramente criticado, insultado y objeto de mofa generalizada, y por el que además ha perdido su cargo en el gobierno lagunero y el sueldo.

La inmensa mayoría de las críticas que ha recibido parten de la lectura descontextualizada de que Zebenzuí se refería a él mismo y a las trabajadoras del Ayuntamiento cuando escribió estos wasaps: "Yo a follar... jejejejejeje... con empleadas que pongo yo y enchufo en el ayuntamiento... y después hacer campaña por frikis". Pero un repaso a los chats completos lo desmiente. El diario La Provincia ha tenido acceso a todas las conversaciones de este sistema de mensajería relacionadas con estos comentarios. Y ha conocido el contexto a través de personas conocedoras del caso, entre ellas el propio Zebenzuí González. Se demuestra que se malinterpretaron, que se equivocó de chat y que las conversaciones tenían un tono desenfadado, humorístico e irónico.

El edil estaba disgustado con un militante del PSOE, llamado Marcos Expósito, con el que mantiene una buena relación y que vive en la misma comarca lagunera que él, la nordeste. Estaba enfadado con él por haber apoyado a Juan Fernando López Aguilar en la elección a secretario general del partido en Canarias que acababa de celebrarse hacía unos días, el 24 de julio. Fue una elección en la que se volvieron a escenificar las enormes divisiones internas entre las diferentes facciones, fracturas que llevaron a la formación en Canarias a una de las mayores crisis de su historia. Zebenzuí había decidido apoyar a Ángel Víctor Torres y hacer campaña a favor de él. Le parecía la persona adecuada para devolver la paz y la unidad al PSOE canario. Si precisamente por algo había llegado a la política y al Ayuntamiento Zebenzuí González es por los numerosos apoyos con que cuenta en la comarca nordeste. Su familia es muy apreciada en Tejina -su padre tiene una empresa dedicada a la agricultura y su madre es doctora y profesora de Ingeniería Agrícola en la Universidad de La Laguna- y él lleva toda la vida residiendo en el pueblo, donde también ha ejercido su profesión de abogado.

El pasado 3 de agosto, cuando todavía coleaba la victoria de Ángel Víctor Torres a la Secretaría General, Zebenzuí se conecta -como hacía muy a menudo- a un grupo de chat denominado PSOE, comarca nordeste, grupo que en realidad no pertenece oficialmente al PSOE sino que está formado por militantes de esta zona de La Laguna y que llegó a tener más de 30 miembros. Su nick es Zeben, como lo conocen en Tejina. En este grupo hay de todo: avisos de problemas puntuales en las calles de los pueblos de la comarca, bromas, memes, quedadas, debates políticos y de otra índole, avisos sobre microalgas, fotos, felicitaciones...



Temas medioambientales



En los días anteriores, uno de los miembros del grupo, el referido Marcos, había introducido el tema del tratamiento de las aguas residuales y la necesidad de cuidar el medio ambiente y comer productos naturales. "A mí solo me dan de comer verduras. Porfa, alguien tiene algo distinto. Ah, melones y sandías", escribe el 1 de agosto, para añadir: "Los alemanes han logrado obtener agua para riego e incluso para beber". Marcos Expósito habla de las normativas, de que muchas plantas depuradoras han quedado obsoletas y de que los nuevos modelos que aconseja Europa se asemejan a los que poseen las plantas de Punta del Hidalgo y la futura que se tiene previsto construir en Valle de Guerra. "No producir más [vertidos] sería lo adecuado", concluye.

Ese jueves 3 de agosto, Marcos prosigue con el tema. Tras colgar el enlace a una noticia publicada ese día por El Periódico de Cataluña sobre la propuesta de Pedro Sánchez -líder nacional de los socialistas- de reformar la Constitución para acabar con el conflicto catalán, escribe, exactamente a las 13:45 horas: "Buenos días. Me voy a dedicar a hacer yoga, un buen plato de potaje y gofio y un vasito de vino". Y dos minutos después añade: "Cuando se sepa el porcentaje de muerte, me lo ponen, para cambiarlo... Viviré del aire".

Zebenzuí había mantenido paralelamente, a través de conversaciones privadas fuera de este grupo, intensos debates políticos sobre la situación del PSOE en La Laguna y, en general, en Canarias con Marcos a través del Whatsapp. Tenía intención de retomarlos pero se confundió y en vez de entrar a su Whatsapp privado, accede al del grupo PSOE, comarca nordeste. Escribe ocho mensajes entre las 13:49 y las 13:50 de ese jueves, tal y como aparece en la conversación completa. Empieza con un dedo gordo hacia arriba y luego escribe el tan famoso: "Yo a follar... jejejejejeje... con empleadas que pongo yo y enchufo en el ayuntamiento... y después hacer campaña por frikis". Y concluye: "Perdón. Me he equivocado de grupo".

Marcos, la persona a la que realmente va dirigido el mensaje, escribe a las 14:04, 14 minutos después: "Este mensaje era para mí pero, bueno, nadie se llenará de ronchas". Zebenzuí le contesta al instante, siempre en el chat del grupo. "Era solo para Marcos... en fin. Buenas tardes". Unos minutos después, a las 13:57, Zebenzuí inicia -esta vez sí- una conversación privada con Marcos, a la que también ha tenido acceso este diario. "Hola. ¿Quedó escrito lo que puse en el grupo o se borró?". Zebenzuí se muestra preocupado porque unos comentarios privados que le iba a hacer llegar a Marcos se colaran por error en el grupo comarcal y también porque el propio Marcos crea que se refieren a él. "Se quedó escrito. No se borró", contesta Marcos, que añade, ahora en el chat privado: "Mi cabeza... Y esos palos para mí... Ya me acostumbré a todo. Soy bueno de mente y de boca para comer". La contestación de Zebenzuí es clave para ver que no se refería a sí mismo ni hablaba en sentido literal: "A ti no eran, hombre. Es para Parrilla. Jeje". Y Marcos le responde con un guiño: "Yo pues para disimular".

Es más, Marcos, al comprender a qué se refiere Zebenzuí, vuelve al chat grupal y empieza a introducir una serie de comentarios jocosos para tratar de dejar el mensaje que por error había colgado Zebenzuí -y que no se había borrado- en un segundo plano. "Pobre de mí, esto es como el baile de la barca del chiste de LOLO... El baile de la barca se baila así, así parapapapa parapapapa". "Las fiestas están en efervescencia", añade el concejal González, a lo que Marcos le contesta con emoticonos de guiños y risas...

¿Quién es Parrilla? ¿A qué se refería Zebenzuí González? ¿Era un comentario que debía tomarse con literalidad? Javier Parrilla fue el creador de este grupo de Whatsapp. Fue una especie de jefe de gabinete de Javier Abreu cuando este llevó las riendas de la Concejalía de Servicios Municipales hasta su expulsión del Gobierno municipal en mayo de 2016 por insubordinación. Era -y sigue siendo- la mano derecha de Abreu, el hombre que controlaba las adjudicaciones de servicios públicos del Consistorio a diferentes empresas privadas o público-privadas, con contratos millonarios.

Para Zebenzuí, Padilla había pasado de ser un aliado a un enemigo en un corto periodo de tiempo. Desde abril-mayo de 2015, cuando Javier Abreu -como líder de los socialistas laguneros y número uno en las listas a las elecciones municipales- impone a Zebenzuí González en el número 5, el concejal tejinero se mantiene junto a Parrilla como una de las personas de su confianza. Pero todo estalla por los aires en mayo de 2016. José Alberto Díaz (CC), alcalde de La Laguna, rompe el pacto con el PSOE, harto de las indisciplinas y los incumplimientos de Javier Abreu, que de ser fiel a Fernando Clavijo (CC) en el anterior mandato -en el que ya había sido primer teniente de alcalde- pasa a declararle la guerra a Díaz dentro del propio gobierno, incumpliendo incluso las directrices de la dirección socialista.

Zebenzuí González se convierte de repente en una pieza vital. Si se mantiene con Abreu, Díaz solo podrá gobernar con dos de los cinco concejales socialistas que consiguieron banco en el salón de plenos, Mónica Martín y María José Castañeda, que se desligan completamente de la huida hacia adelante de Abreu y mantienen la disciplina de partido. Zebenzuí decide pasarse al bando de Martín y Castañeda; es decir, a respetar las órdenes del PSOE. No comprende ni comparte la rebelión del sector javierista y cree que seguir con el bando rebelde le puede dejar fuera de juego.

Deja en la estacada a Abreu y este y sus acólitos reaccionan indignados acusando a Zebenzuí de traición. Uno de esos acólitos que se mantienen hoy en el bando de Abreu es Javier Parrilla. De hecho, es una de las grandes bazas que le quedan a Javier Abreu dentro del PSOE, partido al que él no puede acceder pues está pendiente de la expulsión definitiva inminente por indisciplina y acoso a las que fueron sus compañeras Martín y Castañeda. Se escenificó este fin de semana en el Congreso Regional de Vecindario, en el que Parrilla lideró con tres delegados la plancha alternativa promovida por Abreu, por 9 delegados del bando moniquista. Era la primera vez que medían sus fuerzas internas desde la escisión y el resultado fue contundente: 9-3 para el bando oficialista de Mónica Martín.

De esta manera, Zebenzuí cuelga -con una torpeza mayúscula que él mismo admite- en el grupo de Whatsapp creado por Parrilla -y al que éste sigue perteneciendo en ese momento- un comentario que va dirigido al mismo Parrilla. Zebenzuí asegura que es una caricaturización de las maneras de hacer política que caracterizaron la gestión de Abreu y los suyos al frente de Servicios Municipales. Escribe esos comentarios a su amigo Marcos Expósito -que curiosamente suele apoyar a Abreu- como si partieran del propio Parrilla y sin que tengan un significado literal. Utilizando un simil sexual -de evidente mal gusto-, Zebenzuí denuncia algo que fue muy comentado en La Laguna y que él cree que marcó la época de Abreu -y de Parrilla- al frente de Servicios Públicos: la presunta colocación de personas afines en esas empresas a las que el Ayuntamiento contrataba grandes servicios para hacerse con el poder del comité del PSOE lagunero y aferrarse al poder.

Zebenzuí González deja claro que son prácticas "legales" y "muy generalizadas" pero "políticamente reprobables" y que "han quedado en el pasado", por lo menos en lo que respecta a los socialistas laguneros.

Tras la llegada de la democracia y a medida que se fueron mejorando los mecanismos de selección de los funcionarios y el personal laboral en las administraciones, se fue acotando el espacio de influencia que tenían los políticos para practicar el enchufismo. Era una manera de ganar seguidores, afiliados y votos. Pero cuando este espacio quedó completamente clausurado, quedaron dos resquicios que aprovecharon -y siguen aprovechando- los partidos: el personal de confianza -unos 30 en el Ayuntamiento de La Laguna- y, sobre todo, las empresas privadas o público-privadas a las que se adjudican importantes concesiones administrativas y que necesitan centenares de trabajadores.



Se los pudo en bandeja



Zebenzuí González, en sus polémicos mensajes, se refería a una de esas empresas, no al Ayuntamiento. Y cuando habla de "frikis", asegura que se refería al mismo Javier Abreu. Sin embargo, sin quererlo y merced a un despiste fatídico, acababa de ponerle a los javieristas el balón a un metro de la portería y sin portero. La metedura de pata le puso en bandeja la oportunidad que con tanta insistencia había perseguido el sector rebelde: propiciar una moción de censura, desestabilizar al PSOE lagunero que los quiere echar, cobrarle la venganza a Zebenzuí por la traición de pasarse al bando contrario y lograr un instrumento de presión para evitar in extremis y a la desesperada la expulsión definitiva de Javier Abreu. "Es como si un pollito se cae a una cueva llena de víboras sin querer y no tiene apenas salida", explicó uno de los socialistas consultados, refiriéndose a la "ingenuidad" y "candidez" que siempre han caracterizado a Zebenzuí.

Muchos cargos y militantes socialistas de Tenerife -incluso algunos que salieron a pedir la cabeza de Zebenzuí- tendrían claro, según los testimonios recogidos, a quién iba dirigido el mensaje, en qué contexto se hizo y la secuencia "lógica" de los acontecimientos a partir del error: Javier Parrilla, presente en el grupo en el que se deslizó el comentario, habría hecho el pantallazo, lo habría comunicado a Abreu y habrían establecido hipotéticamente una estrategia a sabiendas de que el wasap, sin más aclaración y sin conocer el contenido del resto de mensajes, iba a ser una bomba cargada de metralla. Abreu lo niega, asegura que si lo llega a tener "lo habría comunicado y llevado a la Fiscalía" y culpa de la filtración a un asesor de Mónica Martín.

Según la hipótesis de los oficialistas, no habría tenido sentido filtrar los wasaps en plenas vacaciones de agosto, en una época sin apenas actividad política y en plena crisis de las microalgas. Zebenzuí González cree que esperaron semanas y eligieron el día que más podían hacer daño y que se ajustara a sus necesidades: el pasado jueves 14, casi un mes y medio después de los wasaps, día grande de las Fiestas del Cristo, 24 horas antes de un pleno y 48 horas antes del Congreso Regional del PSOE.

Además, Abreu sabe que el PSOE está a punto de anunciar su expulsión definitiva, decisión que ya está firmada y que se comunicará públicamente en las próximas horas. Su última salvación habría pasado por una Secretaría General dispuesta a perdonarlo. Pero Torres, a la postre el ganador de las elecciones entre los militantes, no tiene intención de parar el expediente.

Zebenzuí González asegura estar "convencido" de que "todo estaba orquestado" desde poco después de que cometiera el "garrafal" error. Incluso la filtración de presuntos procesos judiciales en su contra y de presuntos casos de abusos, que niega rotundamente. Explica que tuvo expedientes pero que todos se archivaron. Y subraya que "jamás" se ha visto envuelto en un caso de acoso ni nada parecido, mientras muestra las decenas de mensajes que ha recibido de apoyo, especialmente desde su Tejina natal. "Ya me he puesto a trabajar para emprender acciones legales, enfatiza.

"Me han lapidado"

"Me han lapidado sin darme derecho a defenderme. Y lo que más me duele es que eso ha ocurrido con personas de mi propio partido". Las críticas que ha recibido han venido de todas las formaciones y de muchos socialistas. Pero hubo un sector que se significó especialmente: el de los afines a Patricia Hernández. ¿Por qué tendrían tanto interés en salir a la palestra -redes sociales, medios de comunicación- alalimón a pedir la cabeza de Zebenzuí González? En el entorno del PSOE lagunero aportan una razón que podría explicarlo: La Laguna fue vital en la elección de Ángel Víctor Torres como secretario general y uno de los pocos municipios tinerfeños en los que se impuso -y con claridad- a Patricia Hernández. Ganó con un 65% de los votos, por más de un 20% de Juan Fernando López Aguilar y solo un 7% de Patricia Hernández. Estamos hablando de la segunda agrupación con más afiliados del Archipiélago, muy por encima de la capital, Santa Cruz.

El concejal ha aceptado, no sin resignación, su expulsión fulminante del grupo de gobierno lagunero y la suspensión de militancia del PSOE. Pero promete que hará todo lo que esté en su mano para "reparar mi honor y el de mi familia". Asegura que no entiende que se haya acordado llevar sus wasaps a la Fiscalía -"¿qué delito hay?"- y puntualiza que "aquí lo ilegal es hacer un pantallazo de un mensaje que se sabía perfectamente que era privado y haberlo filtrado a los medios completamente descontextualizado, con enorme maldad y con intención de causar el máximo daño".

La noticia ha llegado a periódicos de Argentina y Rusia, emisoras de Colombia y programas del corazón. "Si me llamaron hasta de Ana Rosa Quintana...", apunta Zebenzuí.

Conversaciones completas por Whatsapp