Rajoy deja el futuro de Cristina Cifuentes en manos de la Justicia

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha ratificado hoy su apoyo y el del PP a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ante la polémica sobre su máster y ha remitido al resultado de la investigación que se está realizando.

Rajoy, en declaraciones a los periodistas en la segunda jornada de la Convención Nacional del PP, ha subrayado que Cifuentes ya ha dado sus explicaciones en numerosas ocasiones tanto ante los periodistas como ante la Asamblea madrileña.

"Ella ha dado sus explicaciones. Ella ha iniciado también unas actuaciones ante la Justicia y será la Justicia la que tenga que decidir lo que estime oportuno y conveniente", ha añadido.

Además, ha recordado que la propia Universidad ha remitido a la Fiscalía toda la documentación en relación con esta polémica.

"A partir de ahí, yo no tengo mucho más que decir, y eso ya no me corresponde a mí. Yo desde luego -ha recalcado- manifiesto una vez más el apoyo del PP a la presidenta de la Comunidad de Madrid".



El PP califica de "contundentes" las explicaciones de Cifuentes



Numerosos dirigentes del PP han mostrado hoy su confianza en las explicaciones que ha dado la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, sobre su polémico máster, a la vez que han resaltado su "honestidad" y sus argumentos "contundentes".

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha recordado a los periodistas que Cifuentes "ha dado ya explicaciones y dará todas las que tenga que dar en el futuro", por lo que ahora hay que esperar a las que dé la universidad ante las "contradicciones que tiene permanentemente después de lo que dijo ayer el rector".

"La Universidad sobre todo es la que tiene que dar muchas explicaciones", ha agregado Maillo.

El ministro de Educación, Cultura y Deportes y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha manifestado que apoyan la comparecencia de Cifuentes en la Asamblea de Madrid y las explicaciones que ha dado "donde tiene que darlas", por lo que ha emplazado ahora a esperar a lo que diga la investigación que está llevando a cabo la Universidad.

Ha insistido en que se han trasladado los datos a la Fiscalía y que hay que esperar a los resultados de la investigación.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha dicho que "por supuesto" cree las explicaciones de Cifuentes y ha garantizado que tiene "toda la confianza de toda la organización".

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, ha calificado de "contundentes" las explicaciones que dio Cifuentes en la Asamblea de Madrid y "ahora la justicia tendrá que pronunciarse sobre este asunto".

Ha pedido la "máxima claridad y transparencia" en el asunto y ha considerado que aunque la polémica continúa "en los medios de comunicación" Cifuentes la "zanjó" en la Asamblea madrileña.

La vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, ha respondido únicamente que "ya ha dado todas las explicaciones".