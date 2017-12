Puçol se suma a la campaña de juguetes no sexistas

Las concejalías de Bienestar Social, de Promoció del Valencià y de Comercio del Ayuntamiento de Puçol han iniciado una campaña para fomentar el uso de juguetes no sexistas. La responsable de la primera área, Mar Mazo, ha hecho hincapié en el valor de «concienciar a nuestros vecinos y vecinas sobre la importancia de crecer en igualdad, y dando libertad a niños y niñas en su proceso de desarrollo como personas».

«Este periodo de crecimiento es el más importante de sus vidas, en el que nuestros niños y niñas aprenden a vivir en sociedad, y el juego es una de las formas por las que asimilan cómo hacerlo», ha señalado Mar Mazo, edil de Bienestar Social.

Por ello, la concejala ha defendido la libertad de que «elijan sus juguetes por elección propia y no por criterios y roles establecidos por la sociedad, pues la igualdad también pasa por tener en cuenta a nuestros menores».

Se trata de «una apuesta clara y positiva por y para nuestra infancia» por una educación no sexista. Por esta razón, «seguiremos impulsando este tipo de campañas, ya que lo consideramos positivo para nuestro municipio», ha recalcado Mazo. Con la intención de que el mensaje llegue a todos los vecinos de Puçol, se repartirán flyers y se colgarán carteles en los comercios y lugares públicos de la localidad.

Por su parte, Enric Esteve, concejal de Promoció del Valencià y de Comercio, ha mostrado el apoyo de sus áreas a esta campaña, cuya responsabilidad comparten con Bienestar Social: «estamos por la igualdad entre las personas y por eso fomentamos, apostamos decididamente, por un trato igualitario», ha reivindicado. Asimismo, ha indicado el peso que tiene hacerlo también en valenciano y ha señalado la importancia de establecer un trato equitativo entre las personas. «Somos iguales; y, desde pequeños, también».