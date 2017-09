EUPV expulsa de su grupo a Muñoz al ver que no renuncia a ser concejal en Sagunt

EUPV ha expulsado de su grupo municipal de Sagunt al edil José Vicente Muñoz, después de que éste no haya entregado su acta de concejal en el plazo que le dio para ello la asamblea local, después de aprobar la medida por 33 votos a favor, 1 abstención y ningún voto en contra.

"Lamentablemente, ni el grupo municipal ni EUPV Sagunto tienen constancia de la entrega de dicha acta y por ello en el día de hoy se ha procedido a celebrar una reunión del Grupo Municipal de EUPV y dar cumplimiento al acuerdo de nuestra Asamblea Local", decían en un comunicado.

Esa expulsión ha sido decidida esta mañana en el grupo municipal de EU y ya ha sido comunicada en el Ayuntamiento de Sagunt, en un escrito dirigido a la Alcaldía y a la Secretaría General para hacer efectiva dicha expulsión. Además de ello ha solicitado el cese de todas las competencias de Gobierno que ostentaba Muñoz, tal y como esta misma tarde iban a plantear a la reunión del Pacto de Gobierno que tenían prevista.

Desde Esquerra Unida esperaban además "que ningún grupo de cobertura al que a día de hoy se ha convertido en trásfuga al no respetar las decisiones democráticas de nuestra organización y ser expulsado del Grupo Municipal de EUPV. Por tanto, exigiremos el cumplimiento del Pacto antitrasfuguismo para que el concejal no adscrito no pueda ejercer los derechos atribuidos por la regulación aplicable a los grupos políticos en el desarrollo de las sesiones plenarias, sin perjuicio de los derechos que constitucionalmente le corresponden como concejal. No pueda mejorar su situación anterior a la expulsión del grupo municipal de origen en cuanto a su participación en las Comisiones y no pueda participar en la Junta de Portavoces, pues la referida Junta sólo puede ser constituida por los portavoces de los grupos políticos municipales", decían.

En cuanto a las asignaciones, medios económicos y materiales que se conceden a los grupos políticos, apuntan que "en modo alguno deben ser reconocibles en favor del concejal no adscrito; toda asignación por concepto de grupo político no es aplicable bajo ningún concepto al concejal tránsfuga no adscrito, ni en su importe fijo, ni en su componente variable por razón del número de concejales".

También reclaman que el grupo político perjudicado o disminuido en su composición "no deberá sufrir merma institucional alguna en los medios y asignaciones que como tal grupo le correspondiesen con anterioridad. Por tanto, no se asignará al concejal no adscrito otras ventajas económicas y materiales por el hecho de tener tal condición. La condición de concejal no adscrito no es equiparable en ningún caso al grupo político por cuanto comporta una violación de la Ley reguladora de las bases del régimen Local".

Igualmente exigirán que Muñoz "no pueda participar del Gobierno municipal, ostentar nombramiento político que implique atribuciones de gobierno o delegación genérica o especial de las mismas, con los consiguientes derechos políticos y económicos, en favor de los tránsfugas".

Asimismo, anuncian que la dirección Local de EUPV "iniciará los trámites oportunos ante los órganos de EUPV para la apertura de un expediente de expulsión de la Organización por vulneración muy grave de los Estatutos de EUPV y de nuestro Estatuto del cargo público" y decían esperar "que más pronto que tarde, José Vicente Muñoz acate la decisión democrática de su Asamblea Local que fue el órgano que le otorgó la confianza para formar parte de la lista electoral de EUPV en las pasadas Elecciones Municipales de 2015 y seguiremos exigiendo la entrega de su acta".