El 155 a l'escola

Rebutgen imitacions. El mentider més autèntic és Albert Rivera. Busquen, comparen i, si troben algú que el supere, em menge l´article. Sí, sí, ja sé que el món de la política està ple de gent que fa servir la mentida com instrument de treball, però Rivera és un virtuós en l´art de dir-les a gust del consumidor. Que eres d´aquells que vol sentir que s´adoctrina a les nostres escoles? El xicot fa passar per llibre de text un mapa del Club Súper 3, i es queda més ample que un taxi anglès. Diran que cal ser badoc per voler que t´enganyen; però com això reafirma els teus prejudicis més tronats, t´ho empasses com el que s´enganya a si mateix fent-se trampes al solitari.

La sinonímia —digna de figurar en un pastitx del Florido Pensil— que l´unionisme estableix entre «àmbit lingüístic català» i «colonització», li fa urticària a Rivera, i en lloc de rascar-se acusa el professorat de trencar el principi de neutralitat ideològica. Per controlar el currículum proposa un òrgan supervisor; com es tracta d´un globus ple d´aire —l´òrgan ja està inventat i funciona com Alta Inspecció de l´Estat—, rebenta com una bombolla al Congrés. Però ja ha dit que anirà més enllà. Vol estendre el 155 a l´àmbit escolar, i ara la mamprendrà amb la reforma de les Humanitats.

No és la primera vegada que s´intenta donar major rellevància a la Història d´Espanya en els plans d´estudi. Aznar volgué diluir el llegat històric de les diferents nacions de l´Estat per legitimar l´Espanya nació front a l´Espanya plurinacional, exaltant els trets històrics comuns per homogeneïtzar la diversitat en lloc d´integrar l´heterogeneïtat. Preparem-nos, doncs, a ser transportats als temps de l´Enciclopedia Álvarez i les aules presidides pels dos quadres i la creu. I si torna també la desapareguda Formación del Espíritu Nacional, camuflada al currículum de les Humanitats, ja podré dir que no hi ha cap diferència entre l´educació que vaig rebre jo i la que rebran els meus néts. I encara diuen que la història no és cíclica!