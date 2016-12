El «torró» és un dolç fet amb ametles torrades (o amb qualsevol altra fruita seca), mesclades en una massa amb mel o sucre, que se sol presentar en barres rectangulars. Segons la consistència de la massa, es pot distingir entre el «torró dur», anomenat també d'Alacant, i el «torró blanet», dit de Xixona. Actualment, es fan torrons amb molts altres ingredients: de rovell d'ou, de coco, de fruita confitada, de xocolate; també és destacable per la seua originalitat el «torró de gat», típic de Cullera, elaborat amb roses de dacsa.

En els seus orígens, el torró era menjat a les postres dels rics en ocasions especials. Es té constància, per exemple, que es va servir en la boda d'una de les filles del rei Jaume I. Com a reminiscència d'este passat exquisit del torró, mantenim l'expressió «amb diners, torrons», amb què s'expressa la idea que amb diners és possible aconseguir-ho tot.



Més informació...