La paraula «bypass» és un anglicisme cru, que s´ha d´escriure per tant en cursiva. El seu origen és la fusió de «by», «per, al llarg de, al costat de», i «pass», reducció de «passage», «camí, ruta». Entre nosaltres començà a usar-se a finals de la dècada dels huitanta del segle passat en l´àmbit mèdic per a referir-se a una intervenció quirúrgica consistent a fer un conducte anatòmic, per mitjà d´un empelt de teixit orgànic o un tub de plàstic, que permeta eludir un segment vascular obstruït. Com a alternativa a este sentit de «bypass» s´utilitza la paraula «derivació». Amb esta mateixa idea de connexió entre dos parts separades per un obstacle, s´ha passat a utilitzar també la paraula «bypass» per a referir-se a una carretera que circumda un nucli urbà, dita també «carretera de circumval·lació». I, finalment, també es fa servir entre els electricistes per a referir-se a una línia secundària connectada a un circuit principal.