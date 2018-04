El macrofestival deja al gobierno moncadense al borde de la ruptura

Desde que se conoció la noticia de que Moncada acogería la próxima edición de las paellas universitarias el pasado 10 de marzo, el tema ha ido generando rechazo entre los grupos políticos municipales, que han pedido, por activa y por pasiva, a la alcaldesa Amparo Orts y el concejal de Fiestas, Martín Pérez, que suspendan el evento durante este mes, hasta el punto en el que en el último pleno municipal celebrado el 28 de marzo, todos los grupos apoyaron una moción para reclamar la paralización de la fiesta y exigir una comisión informativa en la que pudieran ver la documentación pertinente y las licencias aprobadas.

Hasta la fecha, según denunciaban hace unos días los portavoces de los grupos municipales de todos los colores, esa reunión informativa todavía no se ha celebrado. «Únicamente tuvimos un encuentro con la empresa en el que no supieron responder a nuestras preguntas y no vimos ni un documento», explicaba Miguel Gallego, del Partido Popular de Moncada, a este diario.

Para los partidos, la noticia llegó por sorpresa y con «ocultismo». Los de la oposición se «enteraron por la prensa», tal como contaba Jesús Gimeno, de Ciudadanos. Y, aunque, según apuntó Pep Esplà, de Compromís, «entendemos que la alcaldesa puede llegar a ocultarlo a la oposición por no formar parte del equipo de gobierno», no comprenden como lo escondieron a sus socios de gobierno Guanyem y Acord Ciutadà. De hecho, los portavoces de las formaciones de izquierdas que están en el gobierno municipal, Manolo García y Vicent Conejero, han reiterado en varias ocasiones el desconocimiento que tenían de que desde el PSPV estuvieran tramitando acoger un «evento de esta envergadura», una decisión con la que no están de acuerdo.

«El acontecimiento no genera ningún beneficio para el bien común más allá de que algunos, a nivel particular, obtengan beneficio», indicó García y añadió que el «impacto social es importante».

Guanyem ha denunciado el «incumplimiento de los acuerdos tomados en las comisiones de seguimiento del pacto de gobierno de Moncada por parte del grupo socialista». Tanto es su malestar, que hace unos días Manolo García, el portavoz de la formación emitió un comunicado en el que confirmaba que si se celebraban las paellas universitarias «retiraría su apoyo a los socialistas en el gobierno». Vicent Conejero, de Acord Ciutadà, también valora la posibilidad de abandonar el pacto. Si estas amenazas finalmente se consumaran, el gobierno de Moncada se quedaría con cinco miembros del PSOE en un pleno de 21 ediles, un equipo que contaría con un concejal menos que el Partido Popular.