El filósofo antimoda

TODO ES UN MISTERIO. Quizá sea un personaje perfectamente creado para insuflar aura a su trabajo. Quizá sea una persona enigmática, así, de natural. En cualquier caso, y a diferencia de Rei Kawakubo (su exnovia y otra creadora de las de altar, culto y devotos), Yohji Yamamoto no es una incógnita porque se esconda de los medios. Él habla, largo y pausado, pero cuesta entender su visión del mundo y, sobre todo, de la moda. "No me gusta la moda. Todo el tema de las tendencias, el consumo, el espectáculo?, me crea conflicto y rechazo", soltó en mitad de un homenaje que se le rindió en Florencia.