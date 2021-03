Abril, un bon mes per a la lectura

El mes d’abril és el més del llibre i de la lectura. Com cada any, amb l’inici de la primavera, les editorials ens ofereixen les novetats literàries més destacades. L’objectiu és presentar els nous llibres publicats en les fires del llibre que s’organitzen en les principals ciutats del planeta.

Les efemèrides del Dia del Llibre.

La celebració en abril de dues efemèrides molt importants relacionades amb el llibre i la lectura fa que aquest mes siga un excel·lent punt de partida per a les campanyes de foment lector que cada any es fan per augmentar els índexs de lectura de la població en general. La primera data que trobem és el 2 d’abril, Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil. Se celebra des de l’any 1965 per a commemorar el naixement de Hans Christian Andersen, l’escriptor danés que va ser un dels primers que va escriure contes per a xiquets i xiquetes. Es tracta d’una commemoració convocada per l’Associació Internacional del Llibre Infantil i Juvenil (IBBY).

La segona data és la del 23 d’abril, Dia del Llibre i dels Drets d’Autoria. Es tracta d’una data molt més coneguda per tots nosaltres, entre altres raons, perquè coincideix amb la festivitat de Sant Jordi, tan popular a les nostres terres. No obstant això, es va adoptar per a recordar la mort de Miguel de Cervantes, l’autor d’El Quixot, així com els aniversaris de les morts de William Shakespeare i Josep Pla.

La celebració del Dia del Llibre a les escoles i biblioteques.

Per tant, la coincidència de les dues celebracions són una oportunitat immillorable per a planificar activitats commemoratives relacionades amb el foment de la lectura, tant als centres educatius com a les biblioteques. Activitats que no s’han de fer exclusivament el dia de l’efemèride que s’hi celebre, sinó al llarg de tot el mes. Algunes, necessàriament, han de tindre un caràcter de preparació prèvia a la data commemorativa, com és el cas de la convocatòria al centre escolar, o entre els usuaris d’una biblioteca, d’un concurs de cartells anunciadors del mes d’abril com a mes del llibre i de la lectura. El cartell guanyador servirà d’imatge publicitària de les activitats que s’hi programen.

També es poden convocar altres concursos: un concurs d’eslògans a favor de la lectura, un premi de relats, de poesia o de fotografies amb gent llegint en postures diferents, etc. Aprofitant aquest últim concurs, s’hi pot muntar una exposició amb les fotografies participants o bé fer altres exposicions, per exemple, de llibres antics, dels nostres llibres preferits o de les últimes novetats editorials.

Tant als centres educatius com a les biblioteques es pot aprofitar també el mes de la lectura per a projectar un cicle de pel·lícules basades en obres literàries i fer després un debat posterior. Així mateix, es poden preparar tertúlies literàries, convocar clubs de lectura, organitzar la visita d’algun escriptor o escriptora, o la d’un grup d’animació lectora, etc. A més d’aquestes activitats, si visiteu el web de la Fundació Bromera (www.fundaciobromera.org), hi trobareu moltes altres activitats. Consulteu els diferents quaderns didàctics commemoratius del 2 i del 23 d’abril publicats en els anys anteriors i disposareu de moltes propostes.

A casa fem també el nostre mes de la lectura. Però no hem d’oblidar mai que tot el que es fa a l’escola o a les biblioteques ha de tindre també un reforç imprescindible a casa. És a dir, les famílies també han de celebrar el mes del llibre i de la lectura. Però, com? Participant, per exemple, en les activitats convocades per l’ajuntament o per altres entitats que tinguen el llibre com a protagonista. Acudint a la representació d’una obra teatral i, sobretot, dedicant temps a casa per a la lectura individual. Sense oblidar, naturalment, que el mes d’abril és una bona excusa per a visitar les llibreries del poble o del barri i adquirir llibres —molts llibres!— per a cadascun dels membres de la família.