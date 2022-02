La campanya dels 46 centres diocesans aconseguix 655 nous donants de sang

«Una donació pot salvar tres vides», assegura Helena Gómez, alumna de 1r d’ESO al Col·legi La Anunciación de València, i amb el projecte «Sangavalentí diocesà» ja s’han salvat aproximadament 6.693. La marató «Sangvalentí diocesà» va finalitzar el divendres, després de quatre dies de donacions i treball a les aules en 46 col·legis concertats, amb l’objectiu final de la donació de sang.

D’esta manera, el Col·legi La Anunciación —un dels organitzadors i dels participants—, va acollir el passat divendres un gran nombre de persones que volien contribuir a l’acció, que comptava amb el suport del Centre de Transfusió valencià. Entre els donants es trobaven «famílies, docents i gent del barri gràcies a la labor de conscienciació de l’alumnat», apunta la directora del centre, Maite Esteban.

«Les dades confirmen que les expectatives s’han superat», destaca Yolanda Ruiz, directora de la xarxa Scholas Ocurrentes, que impulsa participa en este projecte conjuntament amb els col·legis diocesans. En total, 2.231 persones han participat, de les quals 655 han sigut noves donants (198 donants en La Anunciación, 75 nous).

Sobretot les dades dels nous donants són «fonamentals, ja que durant la pandèmia esta xifra va abaixar notablement», explica la doctora Cristina Argona, directora del Centre de Transfusió.

«En el qüestionari s’ha observat que les persones que han vingut a donar, s’han assabentat del projecte per xarxes socials o pel col·legi, que hi ha molts donants nous i que són persones de mitjana edat els que més donen», assenyala Aitana La Passió, alumna de 1r d’ESO.

Des dels centres valoren que l’èxit de la iniciativa ha sigut gràcies al treball de l’alumnat, que «han fet una gran labor de sensibilització al barri, perquè saberen que donar és donar vida», reitera Maite Esteban.

A més, en la donació de sang, l’estudiantat «ha sigut l’encarregat de la col·laboració, ja que han fet enquestes per recollir dades i han entregat obsequis als donants», exposa la professora de Valencià de Secundària, Elisabet Rojo.

Treball a les aules

El treball dut a terme a les aules, també ha sigut fonamental per aconseguir estos objectius. «S’ha organitzat el projecte a nivell interdisciplinari, hi ha hagut sessions de conscienciació i han vingut especialistes de la donació de sang», explica Esteban. D’altra banda, «a classe s’ha fet un intercanvi de cartes i circulars per poder donar visibilitat al projecte», afegix la docent de Secundària.

Aleshores, «la resposta del centre i l’alumnat ha sigut magnífica, pel que caldria destacar la implicació, l’esforç, la il·lusió, la motivació i el treball per part del personal docent en este projecte d’aprenentatge servei que ha transmés un enriquiment molt gran», exposa la directora del centre.

Així, «‘Sangavalentí diocesá’ ha servit perquè l’alumnat prenguera consciència que el col·legi està al servei de la societat, ja que no sols són llocs que eduquen i formen en coneixements, sinó també ho fan en la part social», detalla Miguel Ángel Coello, gerent de la fundació de Col·legis diocesans.