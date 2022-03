Més de 8.000 cartells per a celebrar el Dia del Llibre

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura ha posat en marxa, un any més, la campanya per a celebrar el 2 i el 23 d’abril, jornades que reivindiquen, respectivament, la celebració arreu del món del Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil, i del Dia Internacional del Llibre i dels Drets d’Autoria.

Amb el lema «Llegir per a salvar el món», l’entitat sense ànim de lucre ha fet arribar més de 8.000 cartells –il·lustrats per l’artista valencià César Barceló– a les llibreries, les biblioteques i els centres educatius valencians i catalans. I ho fa amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) com a temàtica principal. A través d’aquests es proposa abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles.

Juntament amb el cartell, la Fundació Bromera ofereix un Genially que inclou idees, activitats i jocs per a commemorar el 2 i el 23 d’abril, tant al centre educatiu, la biblioteca o la llibreria, com en l’àmbit familiar. Les activitats digitals estan dirigides a xiquets, xiquetes i joves d’entre 7 i 16 anys, i inclouen curiositats sobre l’escriptor danés Hans Christian Andersen, propostes didàctiques per a treballar textos d’autors i autores valencians, i jocs com encreuats o tests relacionats amb la lectura i la literatura, entre altres.

Tant el cartell com el Genially estan disponibles en la secció «Publicacions» del web www.fundaciobromera.org. Allí també hi ha un bon grapat de recursos digitals descarregables per a commemorar diferents efemèrides literàries.

L’Organització Internacional del Llibre Infantil i Juvenil (IBBY) va establir el Dia del Llibre Infantil i Juvenil el 2 d’abril per a commemorar el naixement d’Andersen. Per altra banda, el 23 d’abril, Dia del Llibre i dels Drets d’Autoria, coincideix amb la mort de diversos escriptors, com ara Miguel de Cervantes, William Shakespeare i Josep Pla, entre altres.