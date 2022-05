Quinze centres educatius participen en la I Trobada de Comunitats Coeducatives

L’IES Jordi de Sant Jordi de València ha acollit recentment la I Trobada de Comunitats Coeducatives de la Comunitat Valenciana, organitzada per la Fundació InteRed i amb l’objectiu de promoure comunitats coeducatives transformadores capaces de generar una ciutadania global, crítica i activa.

La jornada va emmarcar-se dins de l’actuació dels projectes d’Educació per a la Ciutadania Global finançats per la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de València i va tindre lloc el passat 21 de maig.

La trobada va estar dirigida a professorat i alumnat de les 15 comunitats educatives valencianes amb les quals col·labora InteRed i, en total, es van presentar 16 experiències de 14 centres educatius.

A més de l’IES Jordi de Sant Jordi, van participar en la trobada el CIPFP Misericòrdia, Som Escola, l’IES Font de Sant Lluís, l’IES Conselleria, el Col·legi Engeba, l’Institut Tècnic Professional PAX, el Col·legi El Armelar, l’IES Vicent Andrés Estelas, el CRA Alt Carraixent (Olocau i Gàtova), l’IES La Valldigna, el Col·legi Arnauda, el Col·legi Santa Teresa, el Col·legi Nuestra Señora de los Ángeles i CIPFP Valle d’Elda.

L’obertura va comptar amb una breu xarrada motivadora per part d’una de les docents, en la qual es va parlar sobre l’educació transformadora i el que implica desenvolupar-la en els centres educatius a nivell de visió i polítiques de centre i de les seues pràctiques.

Com expliquen des d’Inte Red, la trobada forma part «de l’enfortiment de treball en xarxa dels centres educatius, en el qual l’intercanvi d’experiències i aprenentatges es valora com un element clau per a l’enriquiment de la pràctica educativa del dia a dia. S’articula també dins de la Xarxa Transforma».

Erasmus+ sobre ODS

D’altra banda, esta setmana l’Associació per la Coeducació i Europimpulse Network inicien a València el projecte educatiu europeu «AnimaODS» (AnimaSDG). Emmarcat dins d’Erasmus+, la iniciativa té com a eix principal involucrar als joves en iniciatives relacionades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), a través de l’animació audiovisual.

El projecte —en el qual participen 10 porganitzacions educatives i culturals d’Europa— es basa en la idea que l’animació és una eina audiovisual transversal, capaç de moure consciències.