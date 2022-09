La Ciutat de les Arts i les Ciències i la UJI llancen una nova edició de "Cristal·lització a l’escola"

La Ciutat de les Arts i les Ciències i i la Universitat Jaume I col·laboren per desé any consecutiu en l’organització del concurs «Cristal·lització a l’Escola» dirigit a estudiants de segon cicle de Secundària i Batxillerat. En estos deu anys han participat més de 7.000 estudiants que han presentat més de 300 projectes. El termini d’inscripció de treballs per a l’actual convocatòria finalitza el pròxim 13 de gener de 2023.

«Cristal·lització a l’escola» està dissenyat per a descobrir als estudiants la cristal·lografia d’una forma original i divertida, de manera que participen a través de la simulació d’un congrés científic. L’alumna seguix el format de «concurs competitiu» i utilitza els elements del mètode científic: des de la investigació en el laboratori fins a la presentació de resultats en un «congrés».

El principal objectiu d’esta iniciativa és ressaltar la importància que té el món dels cristalls en la societat actual i sobretot fomentar l’estudi, el treball sistemàtic, el pensament racional i la comunicació entre els joves estudiants, emprant per a això experiments atractius de cristal·lització, expliquen des de l’organització.

Visites de públic escolar

D’altra banda, la Ciutat de les Arts i les Ciències ha començat el nou curs amb més de 30.000 entrades reservades per a públic escolar pel que s’espera continuar amb la tendència positiva del passat any, en el qual es va superar les 200.000 visites escolars. Per part seua, Caixaforum València compta fins al moment amb 384 reserves de grups escolars per als pròxims mesos; i en el Palau de les Arts esta setmana tenien ja tancada la visita de 130 centres educatius.

A més, per al nou curs ja hi ha més de 6.000 entrades reservades per als diferents tallers de «Ciència a Escena’. En el Hemisfèric s’han superat les 1.300 entrades reservades per a assistir als planetaris escolars.

Entre les novetats de l’oferta educativa, destaca l’exposició «Viral» del Museu dels Ciències i la pel·lícula del Hemisfèric «Flying Monsters 3D», a més de la nova proposada «Viatges educatius» de l’Oceanogràfic. Els planetaris adaptats a cada nivell educatiu de l’Hemisfèric i els experiments en directe de «Ciència a Escena» del Museu són també continguts amb gran acceptació entre el públic escolar.

D’altra banda, el departament comercial de la Ciutat de les Arts i les Ciències ha començat la campanya de visites informatives a centres escolars de la Comunitat Valenciana i d’altres comunitats per a donar-los a conéixer l’oferta educativa del complex, un servei que els centres poden sol·licitar telefonant al 96-197 44 00 i al correu reservas@cac.es. Els docents poden participar en jornades i cursos especials i compten amb materíal en línia.