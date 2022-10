Alumnat de l’IES El Saler de València organitza una setmana ‘terrorífica’

L’IES El Saler de València ha organitzat una setmana dedicada a la literatura i el cinema de terror, des del passat dilluns fins este divendres: quatre dies en els quals es durà a terme tot un programa d’activitats culturals relacionades amb la por, amb motiu de la festivitat d’Halloween, que se celebra cada any la nit del 31 d’octubre.

Entre les activitats literàries, s’ha preparat un concurs de narracions de terror, organitzat pels departaments lingüístics del centre, i un trivial sobre el llibre «Els miralls venecians» de J.M.Gisbert.

També hi haurà un passatge del terror interpretat per l’alumnat d’Arts Escèniques en el qual representaran escenes famoses de pel·lícules de por com a «Divendres 13» o «La Monja».

A esta activitat se li suma un cinema fòrum que consistirà en el visionament de la pel·lícula «Psicosi» (Hitchcock, 1960) i en un col·loqui posterior on es parlarà del llenguatge audiovisual i dels trets psicopàtics.

Exposicions a la biblioteca

Per a finalitzar, es realitzaran diverses exposicions a la biblioteca: de carabasses, monstres mitològics i de llibres i novel·les gràfiques sobre el terror, la fantasia i el misteri.

Des del centre expliquen que és la primera vegada que se celebra una setmana del terror i perquè l’experiència resulte més real durant estos dies, a més, sonaran bandes sonores relacionades amb la por durant els canvis d’hora de classe. Com a part d’este projecte, l’alumnat de 3r d’ESO de Premsa (projecte interdisciplinari) estan col·laborant en la difusió de tota la informació sobre la setmana dedicada al terror.