Si tienes hijos o hijas de entre 6 y 15 años lo más probable es que lo conozcas. Huggy Wuggy es el personaje estrella del videojuego 'Poppy Playtime' que triunfa entre los más pequeños de la casa pese a su siniestro aspecto, todo sea dicho.

Pero el problema no son sus filas de dientes afilados, o no únicamente, sino que en el juego de terror al que pertenece, este villano de peluche de color azul muestra comportamientos demasiado violentos para los niños de corta edad. Porque en el primer capítulo de este juego online, la misión de Huggy Wuggy no es otra que abrazar hasta asfixiar a aquellos a quienes se atrevan a meterse en la fábrica de juguetes abandonada en el que se encuentran este muñeco y sus secuaces, entre ellos Kissy Missy, su compañera homóloga pero de color rosa.

Pero ya no es solo la actitud del monstruo peludo lo que preocupa a las autoridades sino que en redes sociales como Tik Tok o Youtube se han viralizado escenas muy violentas del personaje y hay canciones en las que aparecen frases como "te abrazaré hasta que respires tu último aliento".

El hecho de que ambos personajes tengan una apariencia de peluches es lo que puede llegar a confundir a los padres que a priori pueden pensar en lo inocente del personaje cuyo nombre Huggy proviene de la palabra hug (abrazo en inglés) y el de Kissy, que se deriva de beso.

Precisamente ante este escenario, la Policía Local de Santa Pola recomienda a los progenitores que controlen el contenido de lo que ven sus hijos en las redes sociales. Como dicen ellos "el equilibrio es la clave. En él está la virtud".