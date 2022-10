Halloween está a la vuelta de la esquina y qué mejor forma de celebrarlo que dejarse asustar en uno de los mejores escape rooms de terror la ciudad.

Más de una decena de locales han cambiado sus escenarios habituales para ambientarlos de Halloween y hacer pasar a sus asistentes una noche terrorífica a la altura de esta fiesta.

Manicomios

Uno de los escenarios más recurrentes de películas y series de miedo, y ahora también de los escape rooms de esta temporada. CodeXcape presenta 'Paranoia', Escape Conundrum apuesta por 'Psyquiatricum' y Black Key por 'Los inocentes'. Todos ellos ambientados en antiguos manicomios abandonados, o no.

Mansiones

No hay mansión sin su espíritu, fantasma o historia de miedo particular. En ellas se inspiran algunas escape rooms como 'La casa maldita' de Jumper Escape Room, 'La casa paranormal', de Tactic Valencia y 'Nightmare', de The room escape Valencia.

Fantasmas

Y como no hay mansión sin su fantasma, no podían faltar escape rooms de esta temática. The X-Door Valencia presenta 'Los años oscuros', que también dispone de una versión streaming, Claustrophobia Valencia ofrece 'La casa de los fantasmas' y Ataraxia Valencia Room Escape versiona 'La niña del exorcista'.

Misterio, cine y secuestros son otras de las temáticas por las que están apostando los escape rooms. 'La entrevista' de Cubick Room Escape, 'El loco del callejón' de SKP room o 'Resident Corporation', la apuesta Zombie de Cronos Valencia completan la lista. Incluso la exitosa serie de Netflix, Stranger Things, tiene su propio escape room en Valencia, en Escape Conundrum.