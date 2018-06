¿Educar és una prioritat?

«L´educació és l´arma més poderosa que pots utilitzar per a canviar el món». Aquestes paraules de Nelson Mandela representen un dels motius pels quals aquest país no està avançant al mateix pas que els seus veïns europeus. Amb la situació política i econòmica és difícil donar a més una importància especial a l´educació, però si els xiquets que representen el futur espanyol no estan preparats per a gestionar-lo, els errors que estem patint ara continuaran al futur en un cicle del qual ens costarà escapar. Cada vegada la història, la filosofia i la cultura general tenen menys influència a les escoles, per la qual cosa hi ha alumnes que acaben els seus estudis sense conèixer res més que la formació que els prepararà per al seu futur laboral, però no per a la seua vida adulta. Aquesta situació ha de canviar ràpidament i abans de patir les conseqüències, per això cal insistir al nou govern que done una prioritat a l´educació per a garantir la millora d´aquest país.Gràcies per la vostra atenció.