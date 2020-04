Ordeno y mando

Hoy he salido a comprar la comida preparada por supuesto con el ticket de compra en la bolsa, ya que la autoridades no se fían de los ciudadanos y piden el mismo, pero podemos encontrarnos con alguno que le parecerá que la compra la podía haber hecho en un sitio más cercano y puede sancionar. Puedo asegurar por lo que estoy viendo que somos una sociedad muy educada , a pesar de pasar por la acera y cruzarte con otra persona y no saludarle siquiera por temor al contagio, según indican las autoridades que hay que estar como mínimo a dos metros de otros.

Por todo ello me pregunto si el miedo que nos están inculcando los medios y las sanciones que están poniendo, no ayuda para nada, pues las cosas se pueden hacer de otra manera, ya que como dice el dicho al mal tiempo buena cara, y no es bueno que esto sea aprovechado para recaudar dinero o para aburrirte con tanta propaganda de los muertos y contaminados, ya que es mucha casualidad que cuando se muere un conocido siempre es por causa del coronavirus a pesar de que tenga mas de 80 años. En cambio nos olvidemos de las residencias de mayores que por su edad están mas expuestos a esta enfermedad y que cuando se han querido dar cuenta están bastante contaminadas tanto los residentes como sus cuidadores, teniendo dificultades hasta con las personas de la limpieza, ya que las personas que están de baja no pueden cubrirse por el miedo escénico que están metiendo los medios. Por todo ello me pregunto si la ultima ley que saquen estos gobernantes puede ser que nos obliguen a esta encerrados cada uno en un compartimento de la casa, ya que es imposible que convivamos la familia de varias personas en términos de unidad, por ser un peligro y podemos estar expuestos a coger el virus.