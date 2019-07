Una defensa pide condenar a la coordinadora de ONG como a Manos Limpias en Nóos

La defensa de el exdirector general de Inmigración y Cooperación desde mayo de 2010 a febrero de 2012, Josep Maria Felip, solicitó ayer en la penúltima sesión del juicio del caso Blasco que se condene al pago de costas a la acusación popular, la Coordinadora valenciana de organizaciones no gubernamentales para el desarrolo (Cvongd), tal como se hizo en el caso Nóos con el sindicato Manos Limpias. Es una petición que han realizado muchas de las defensas del juicio por el desvío de las ayudas a la cooperación ya que consideran, como ayer defendió el abogado Francisco de Antonio, que «la acusación popular no está legitimida para reclamar responsabilidad civil alguna». Al respecto, el Tribunal Supremo consideró que la «acusación popular no ostenta nunca la posibilidad de reclamar acción civil» por lo que el letrado apuntaló la petición al tribunal para que condene en costas a la Cvongd, como el miércoles hicieron muchas de las defensas.

Junto al letrado de Josep Maria Felip también emitieron su informe de conclusiones otros doce abogados de las defensas. La mayoría han alcanzado pactos con las acusaciones o, incluso, han pagado ya la responsabilidad civil pactada con el objetivo de cerrar página. «Además de la pena de banquillo por el linchamiento mediático brutal que han sufrido», defendió Juan José Miralles, letrado de Maribel Castillo, extrabajadora de Hemisferio, que ha logrado un acuerdo con las tres acusaciones.

No es el caso de la exjefa de servicio de gestión de los programas de cooperación, Maria Dolores Escandell, que no ha aceptado ningún pacto porque defiende su inocencia y a quien la Abogacía de la Generalitat ahora sólo acusa de prevaricación en la convocatoria del hospital fallido de Haití. El abogado de Escandell, Manuel Salazar, calificó de «kafkiana la situación de mi defendida», que estuvo a punto de ver sobreseída la causa contra ella cuando se instruía en el TSJCV. «¿Qué capacidad de resistencia tenía una jefa de servicio? ¿Dónde termina el héroe y acaba del villano», se preguntó su abogado, quien recordó que Escandell «también quería irse» de la Conselleria de Solidaridad, como hicieron otras directoras generales y jefas de servicio. Al tiempo que recordaba que «el expediente de Haití no se cerró porque mi representada no quiso», defendió antes de pedir su absolución.

La defensa de Arturo Tauroni, Cristina Subiela, reivindicó que «el apellido no destruye la presunción de inocencia» al tiempo que defendía el trabajo real ejecutado por la Fundación Hemisferio frente «al mantra de las acusaciones de que los trabajos no se ejecutaban, del que no hay concreciones». Por último, José Frasquet, abogado de Fernando Darder, reivindicó la trayectoria en el mundo de la cooperación de su cliente, aseguró que el pacto con las acusaciones se debe a la delicada salud de Darder y recordó que si el fiscal basa su informe en el auto que finiquitó la instrucción «en él la causa se sobreseía respecto a mi defendido».