Protesta masiva contra la sentencia del 'procés' en València

Una protesta multitudinaria ha recorrido esta tarde los alrededores de la plaza del ayuntamiento de València para protestar contra la sentencia del Procés, dictada hoy por el Tribunal de Supremo.

"Llibertat presos polítics" ha sido la consigna más repetida por los cientos de manifestantes, que han exhibido lazos amarillos, fotografías de los condenados y pancartas de "libertad" y democracia.

A la protesta, convocada por Acció Cultural del País Valencià y otras entidades, se han sumado a título individual diversos cargos orgánicos de Compromís o Unides Podem. Durante su transcurso pacífico se han producido pequeños incidentes aislados provocadoa por radicales de extrema derecha, sin mayores consecuencias. La Policía Nacional ha tenido que intervenir para retener a un joven que se ha encarado a los manifestantes empuñando una bandera.

"No es justicia, es venganza", "esta sentencia no nos detendrá" o "la represión no es la solución" han sido otros de los lemas que se han entonado en la concentración, que pasadas las 19.30 horas ha partido de a plaza del ayuntamiento por los alrededores con un gran lazo amarillo. Al ritmo de dolçaina y tabalet se han interpretado algunos de los himnos del soberanismo.