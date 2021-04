La Federación de Peñas Taurinas de Bous al Carrer se reunió ayer con representantes de la Generalitat y de 12 ayuntamientos para abordar el futuro de los festejos. En el encuentro se extrajo un consenso sobre la posibilidad de que, cuando la situación sanitaria lo permita, puedan celebrarse en recintos cerrados, con un protocolo similar al que ya se aplicó con éxito el año pasado.

El presidente de la Federación, Vicente Nogueroles, consideró que la entidad salió respaldada por los alcaldes presentes en las propuestas que presentaron. «Hemos intentado dividir en 3 puntos el reinicio de la temporada: una primera parte, en cuanto pudiéramos, pasado el estado de alarma, que podría ser a final de mayo o junio, muy similar a como se celebró en Vila-real, en recintos cerrados con aforos al 50%; una segunda, conforme hubiera avanzado el mes y con los resultados de la primera fase, a un 75%; y ya en un futuro, con una vacunación masiva, ver la posibilidad de retomar los festejos en las calles. Todos han visto que nuestras propuestas son sensatas, empezar poco a poco e ir sumando y aumentando aforos conforme cómo vaya la pandemia». «Salimos muy contentos», dijo Nogueroles. Ahora bien, matizó, «no hay fechas» para nada. La próxima reunión será en mayo, tras el estado de alarma.Los festejos podrían volver con aforo al 50% y el protocolo de Vila-real o Vinaròs

La diputada socialista Anna Besalduch, apuntó que «tenemos muchas ganas de ver toros por nuestras calles, pero hemos de hacer las cosas con mucho conocimiento. Somos los primeros que queremos que se apliquen protocolos y que nos den la seguridad a los que tenemos que hacer las normas». «El primer paso es utilizar los protocolos que tres ayuntamientos usaron el año pasado e incluso mejorarlo y, solo la situación lo permita, si los ayuntamientos o peñas quieren hacerlo en este formato ir adelante, y en función de cómo vaya la situación epidemiológica y la vacunación, ir a una desescalada».

No obstante, el alcalde de Vila-real, José Benlloch, apeló a no generar expectativas. «Este año va a ser prácticamente imposible. No veo en septiembre, en mi ciudad, que podamos hacer festejos de calle», dijo Benlloch.