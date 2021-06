El evento musical referente de la música de la última década del siglo XX y de la primera del siglo XXI regresa tras su aplazamiento el pasado verano. Las citas tendrán lugar los días 14 de agosto en Benidorm y el 18 de septiembre en la Marina de Valencia.

En esta nueva edición del ‘Homenaje a la Ruta 90s & 2MIL’, que contará de nuevo con los mejores djs de las discotecas de la ruta, regresa a Benidorm y Valencia para reencontrase con su público que espera esta edición tras el parón sufrido en 2020 por culpa de la pandemia.

Para premiar la fidelidad, la organización de este evento musical ha decidido mantener vigentes las entradas 2020 e iniciar ya la venta de entradas para los dos eventos de Benidorm y Valencia.

Para esta edición 2021, la organización cuenta con un cartel lleno de djs y artistas valencianos e internacional que harán las delicias de todos los que acudan a Valencia y Benidorm: Corona, Damae; Double You; Jerry Daley; New Limit; Newton; Dagon; Tina Cousins; Two Powers; High Density; Batiste; Head Horny’s; Jota Demasiado; Nacho Division; Nalaya Brown; Piropo, The King of Sound; Paco Garcia; Vicente Ferrer y Víctor Pérez.

Estos son los primeros artistas confirmados pero la organización espera anunciar en breve más djs y artistas hasta completar las dos fechas.

Además esta edición 2021 la organización ha optado por contratar con empresas de la Comunitat Valenciana en un intento de reactivar un sector duramente castigado por la pandemia.