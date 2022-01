Las residencias de mayores aguantan la embestida de la sexa ola de la pandemia de coronavirus y la variante ómicron y, aunque aumentan los contagios y los fallecimientos, las cifras se mantienen en diciembre de 2021 muy alejadas de las registradas en enero del año pasado, según los últimos datos facilitados por el IMSERSO.

Son los referidos a la semana del 20 al 26 de diciembre, cuando se contabilizaron 1.557 nuevos positivos en centros de mayores, frente a los 650 de la semana previa, y 35 muertes de residentes con covid confirmado, cinco más que la semana anterior. Con 135 contagios, la Comunidad Valenciana es la cuarta comunidad autónoma que más positivos ha registrado durante la última semana disponible del año. De acuerdo con la información publicada por el IMSERSO, el mayor número de contagios en la última semana con datos se registró en residencias de Madrid (467), seguidas de Cataluña (221), Castilla y León (142).

En enero los contagios llegaron a superar los 4.500 en una semana y las muertes, las 950.

Del 20 al 26 de diciembre la tasa de residentes con covid por cada 10.000 usuarios de centros de mayores fue de 51,21.

Murieron en estas residencias por distintas causas un total de 639 personas, 35 de ellas con covid.

Desde el inicio de la pandemia, la letalidad global en los centros residenciales se sitúa en el 18,7 %, pero tras la pauta de vacunación completa generalizada a todos los residentes, en el actual periodo se sitúa en el 8,17 %.

En cuanto a las muertes de residentes con covid, encabeza la lista Cataluña (12), seguida de Madrid, Aragón y Castilla y León, con cuatro fallecimientos cada una en la semana del 20 al 26 de diciembre.

"La ola se ha controlado gracias a la vacunación"

José María Toro, presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) confirma que, a pesar del repunte de casos en esta sexta ola, la situación "está controlada". Y según el portavoz, esto es gracias a que "ómicron es muy contagiosa pero provoca menos situaciones de gravedad y que la vacunación ha dado sus frutos". "Por segunda ola consecutiva la situación está controlada por la vacunación", dice.

"Desde que la vacuna es efectiva, ha fallecido el 2,7 % de total de fallecidos desde el principio de la pandemia en la Comunitat Valenciana, lo que demuestra que la eficacia de la vacunación es muy fuerte". Tanto es así, añade Toro, que "creemos que la situación puede estar acercándose a una cronificación, en la que habrá contagios, pero no muertes", apunta. "Esto demuestra que, frente a lo que decían algunos, el modelo no es el problema, el problema era que no teníamos una vacuna para esta enfermedad", concluye el portavoz de Aerte.